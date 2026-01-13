開館首月吸30萬人 台中綠美圖獲Dezeen列全球十大博物館

台中綠美圖12月13日正式開幕至今滿一個月，以市立圖書館與市立美術館共構的獨特設計，吸引逾30萬人次入館參訪。國際知名建築與設計媒體Dezeen近期將綠美圖列入2025年全球10座最受矚目的博物館與美術館之一，讓這座文化場館成為台中與世界對話的重要橋樑。

中美館開館首展「萬物的邀約」展期至4月12日，歡迎民眾參觀。（圖／台中市政府）

台中市政府文化局長陳佳君表示，台中綠美圖致力於讓藝術、知識、公園與城市景觀在此交會，打造一座開放且貼近市民日常的新生活空間。開幕至今已吸引逾30萬參訪人次，獲得市民熱烈迴響，超過百組學校、藝文團體及機關踴躍預約導覽參訪，成為市民學習、交流與文化體驗的重要公共場域。

中美館「萬物的邀約」現場演出：TAI 身體劇場〈深林〉。（圖／台中市政府）

中美館館長賴依欣表示，中美館不僅著力於藝術內容的策劃，更希望以觀眾為核心，持續優化參觀動線、觀眾服務與導覽規劃。除了開館首展「萬物的邀約」，教育推廣計畫「角落任務 Play Space Plug-in」及典藏教育展「庫房裡的光」也深受各年齡層觀眾喜愛，並透過講座與公眾活動等多元形式讓觀眾親身參與。

中市圖推出主題書展，歡迎民眾一起來閱讀。（圖／台中市政府）

中市圖館長曾惠君表示，新總館以人為本，將多數空間留給民眾使用，結合紙本與數位館藏，營造舒適、友善的閱讀環境。「數位光境」整合多元數位資源與高階設備，打造創客基地。開館首展「世界的索引」頗受好評，青少年與兒童主題書展邀請在地孩子共創，從同儕視角分享成果，帶動親友觀展。

中美館開館首展「萬物的邀約」民眾觀展。（圖／台中市政府）

文化局補充，《Dezeen》為國際知名建築與設計媒體，近期發布「2025年全球十大博物館與美術館」，從不同國家與城市精選當年度值得關注的文化場館，反映當代博物館在建築設計與公共參與上的創新趨勢。台中綠美圖是SANAA事務所至今建築設計案中空間量體最大的文化設施，以美術館與圖書館共構為指標性特色。

台中綠美圖與來自歐美與亞洲的多座世界級文化場館一同入選，凸顯綠美圖在空間創新與文化定位上的獨特性，也讓台中的城市文化能量被更多國際媒體看見。中美館開館首展「萬物的邀約」展期至4月12日，圖書館開館首展「世界的索引」展至5月31日，歡迎民眾親自走訪這座獲得國際關注肯定的文化場館。

