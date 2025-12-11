開高後震盪走低！台股收跌375點險守2萬8 台積電轉跌2%

【記者呂承哲／台北報導】美國聯準會（Fed）週三（10日）如預期降息一碼，利率區間來到3.5% 至 3.75%，為今年第三度降息，利率點陣圖預期明後年各降息一碼，並於週五開始將購買400億美元國債，美股四大指數齊揚，輝達股價跌0.64%，台積電ADR上漲2.16%。台股週四（11日）開盤上漲167.29點、報在最高28568.02點，改寫盤中新高紀錄，但隨後漲勢收斂至百點內，台積電今除息5元，開盤秒填息最高漲15元，報1515元。

台股週四收盤，台股終場下跌375.98點或1.32%、報28024.75點，成交金額來到5178.1億元。台積電股價下跌30元或2%、報1470元，鴻海股價下跌7.5元或3.21%、報226元，台達電股價下跌23元或2.38%、報945元，聯發科股價下跌65元或4.45%、報1395元。

台股週三終場上漲218.13點或0.77%、報28400.73點，成交金額來到4921.79億元。三大法人方面，外資買超196.07億元，自營商買超52.61億元，投信買超18.68億元，合計買超267.36億元。

美國聯準會主席鮑爾在FOMC利率決策會議後記者會上指出，關稅帶來的通膨影響被證明是暫時，不過，聯準會仍會依據經濟數據來評估是否繼續降息，讓通膨與就業市場取得平衡。鮑爾同時宣布，聯準會會重新購買國債，並維持數個月時間，之後可能會大幅縮減。

