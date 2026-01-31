開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業

花蓮老字號怡園渡假村宣布自2月1日起暫停營業，預計停業半年至一年進行整修。（圖／翻攝自怡園渡假村臉書）





今年春節連假長達9天，但花蓮觀光市場未見回溫。多家旅宿反映訂房率僅約2至3成，明顯低於往年水準。在經營壓力下，老字號怡園渡假村宣布自2月1日起暫停營業，預計停業半年至一年，進行客房與部分設施修繕。

春節訂房率跌破3成

花蓮近年歷經地震、疫情、交通與水患等衝擊，旅客信心尚未完全恢復。今年春節前平均訂房率僅約2成5至3成，不少業者坦言「開一天、虧一天」，不得不縮減營運或暫停營業止血。

遊客人次腰斬 觀光回溫仍需時間

花蓮縣府觀光處表示，2024年受403地震影響，全年遊客數約671.7萬人次。2025年回升至約765.7萬人次，雖較地震後略有改善，但仍遠低於過往逾1400萬人次水準。觀光處也指出，實際入住率通常會比預訂率高約1成，春節期間有機會提升至4至5成，但整體仍不如往年。

相較之下，位於郊區的花蓮理想大地渡假飯店則較為樂觀，春節訂房率已達6成5，業者認為連假較長，旅客傾向臨時訂房，後續仍有成長空間。

花蓮縣府觀光處長余明勲指出，訂房率下滑主要受國旅市場結構改變影響，民眾旅遊選擇轉向出國，加上部分遊客對花蓮仍停留在受災印象。縣府強調，目前花蓮交通、路況及多數景點已恢復正常，春節期間也規劃多項活動，盼逐步重建旅客信心，帶動觀光回溫。

