開「這類店」9成會倒？ 他不解難賺卻滿街都是 過來人勸三思





喝咖啡的人越來越多，也有人把開咖啡店當成夢想。然而，有網友不解，認為個人咖啡店很難經營，甚至聽說「9成都會倒閉」，為何仍有許多人搶著開店？內行人分析箇中原因。



該名網友在社群Threads上發文提出自己的觀察，表示之前常聽說開咖啡店很難賺，但為何還是許多人創業時紛紛選擇開咖啡店，甚至觀察路上的咖啡店，還覺得有越開越多的趨勢？

此話題吸引許多網友留言討論，不少人也有同感，紛紛表示：「真的很怪」、「感覺很浪漫，但聽說開咖啡店9成都會倒閉」、「翻桌率太低、裝潢太貴、價格又不得不高，餐飲所有不能有的缺點，咖啡廳全都有」、「想害一個人就鼓勵他去開咖啡廳」，還有人分享朋友開咖啡店的情況：「朋友花400萬開cama café，座位只有五個，我真的不懂」。

▼原PO表示，聽說開咖啡店很燒錢，但街上的咖啡店似乎還是一家接著一家開，讓他不解。（示意圖／取自pixabay）

留言中也有些開咖啡店的網友分享實際的心得，有網友認為，開咖啡店其實是一種「夢想實踐」的方式，在意的是精神層面，反而不會把獲利放在第一位：「追求的是一種剛剛好的生活，而不是變成有錢人」，另一名開咖啡店的網友則坦言，自己只是想有一間屬於自己的小店，夠養活自己就好，並沒有想因此賺大錢，也表示遇到其他朋友也想開咖啡店時，他都會勸對方考慮清楚，因為「沒看過有人因此賺大錢」。

▼實際開咖啡店的網友表示「沒看過有人因此賺大錢」，但也有網友指出，咖啡豆的價差很大，有創造利潤的空間。（示意圖／取自pixabay）





不過，有內行網友指出，如果懂得其中門道，開咖啡店其實相當賺錢，尤其是咖啡豆的成本價格有很大的操作空間：「了解一下咖啡豆就知道，有些低等級豆子的成本低到讓你掉下巴」、「哪會不賺？把低價豆標成高價豆賣就有空間了」、「門檻低、毛利超高」，認為若控制好人力和店租等成本，其實獲利仍可期：「咖啡以前可是飲料界的黑金，就算現在店家變多，利潤還是很不錯，主要成本在店租、裝潢和持續上漲的人事費用」。

（封面示意圖／取自Pexels）

