開1700萬名車賞夕陽 「困沙灘7小時」維修費40萬！

台南市 / 綜合報導

台南有民眾昨(27)日下午，到觀夕平台玩，但竟然把新車價1700萬元的名車，開到沙灘上，結果卡住動彈不得，因為車輛多處有壞掉的情況，像是氣壓避震四隻，全都動不了，出動吊車，也很難拉上來，最後花了7小時，才成功將車輛拖出來，後續維修費用，恐怕就高達40萬。

台南觀夕平台沙灘，不少遊客來玩，但沒想到，卻有一輛白色名車，開進沙灘結果卻卡住了，只見車輛不管怎麼踩油門，就是無法動彈，整輛車卡住，請拖吊業者來幫忙，也是費了好大一番功夫。

拖吊業者說：「氣壓避震四隻，全部都動不了，然後傳動軸也斷掉，保險桿也扯斷了，所以昨(27)日整個人都趴在地上，沒辦法拉。」事情發生在昨日下午，民眾開著新車價要1700萬的名車，結果一時好玩開進沙灘，卻深陷其中，催油門還越陷越深，拖吊業者說因為很多地方都壞了，從下午四點，處理到晚上11點，共花了7小時，才成功把車輛拉出來。

民眾說：「看了就覺得，怎麼把這麼貴的車開進來，我們來這邊一個多小時，基本上沒有動啊，就還在原位啊，(一直在拖？)，對啊。」民眾說：「感覺很奇怪，因為這沙灘，你(車輛)根本沒辦法開起來，而且本身還是那麼好的車，你直接開到下面(沙灘)，是要做什麼。」

台南工務局副局長王建雄說：「民眾不要將車輛，開入觀夕平台，避免破壞公物，危及生態，造成公共危險。」開名車進到沙灘，想欣賞夕陽美景，但這回卡住，後續維修費用恐怕也要40萬元，下回應該不敢了。

