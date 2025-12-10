開3條件擋軍購才有鄭習會？國台辦喊抹黑：願和國民黨攜手致力民族復興

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文表態，願意和中國國家主席習近平見面，而媒體更爆出，國共已經達成共識，「鄭習會」鎖定在農曆年前後登場，而中國更開出3個條件，其中就是要阻擋對美軍購預算。對此，國台辦今（10）日嗆造謠生事，抹黑、破壞兩岸正常交流交往。國台辦並稱，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，與中國國民黨和島內各政治團體、有識之士加強交流往來，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

《自由時報》報導指，中國對鄭習會開出3個條件，包括不通過總統賴清德提出的軍購預算，阻止國安法立法，還有樂見國民黨以中國統一為目標發展，但認為國民黨要提出具體的體制改革跟行動。

廣告 廣告

不過，國民黨駁斥稱「該報報導純屬捏造」，並指出兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。

國台辦發言人陳斌華今也在記者會中嗆，「《自由時報》向來以虛假報道見長，相信大家已見慣不怪」。他稱，相關報道純屬無中生有、憑空捏造，民進黨和有關綠媒惡意炒作、造謠生事，目的是抹黑、破壞兩岸正常交流交往，打壓政治異己，撈取選票和政治利益，司馬昭之心路人皆知。

陳斌華又說，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，與中國國民黨和島內各政治團體、有識之士加強交流往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動，順應兩岸同胞願望，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

更多三立新聞網報導

賴清德願助中國解決經濟問題 國台辦氣噗噗：我們經濟指標表現良好！

中國複合式威脅「影響全球和平穩定」 賴清德：守護民主自由刻不容緩

韓國入境卡標「中國台灣」至今未更正 賴清德：希望尊重台灣人民意志

青森7.5強震！台灣客臨危不亂「護電視」瘋傳 賴清德：表現穩定非常好

