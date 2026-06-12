開4.5萬兼5職找特助挨轟！劉伊心昔2年內罵跑10位助理 關鍵主因曝

記者蔡維歆／台北報導

現任老虎牙子董娘的劉伊心近來被網友發現開出「家庭教育陪伴特助」職缺，月薪4萬5000元，由於工作範圍橫跨家教、司機、保母與影音製作，掀起討論，不少網友看到都認為根本是24小時待命，事後她拍影片道歉表示是想找「生活陪伴者」。如今她過去自曝出道以來已換9位助理，最短的甚至做1天就離職，她透露自己早上有起床氣，規定助理開車時絕對不能和她講話，新來的助理必須在3天內搞清楚所有狀況的往事也被翻出來重提。

廣告 廣告

劉伊心出面道歉。(圖／翻攝自臉書）

劉伊心過去上節目《非關命運》時曾抱怨自己常遇到「天兵助理」，最快短短半年內就換了7名助理，錄影當天到場的已經是第7任。主持人于美人不禁問：「換了這麼多助理，究竟是他們的問題，還是妳的問題呢？」劉伊心反駁說自己每天固定要吃兩盒水果，有次交代助理多準備兩顆奇異果，隔天卻只看到兩顆「完整沒切」的奇異果，原本的兩盒水果也沒準備，讓她氣炸。她曾在2年內換了10名助理，更抱怨：「希望我上通告時，助理能幫我完成其他事，而不是打電動。」後來因為實在找不到新助理，最後乾脆每個月3萬元的助理費省下來繳房貸。

如今她爆發徵人風波，今早她也轉發「風格饕生活」的作者JIA JIA回應，表示已經找到接任者，JIA JIA在影片中表示先前是劉伊心夫婦的執行長特助，看到劉伊心被外界誤解很心疼，因此決定請纓上任。最後更喊話希望大家不要再誤解劉伊心。

更多三立新聞網報導

徵才開4.5萬做5份工作挨轟！劉伊心找到特助了 接任者出面首發聲

宋英奎驟逝《鐵拳教育》爆紅成遺作！導演悲憶：剪第1集時收到噩耗

46歲傅子純血癌猝死！醫籲花200元做「1檢查」：提前抓出隱形殺手

尷尬！網美媽誤傳「脫衣全裸片」到家長群組 金主竟是小孩同學爸

