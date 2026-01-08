閎康去年12月營收5.01億元 年增10.65%

半導體檢測大廠閎康（3587）公布去年12月營收為新台幣5.01億元，年增10.65%；全年營收達55.45億元，較前年成長8.51%。主要成長動能來自雲端服務供應商（CSP）加速自製ASIC，以及先進製程開發所帶動的材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求。

由於AI加速器產品世代快速推陳出新，晶片良率與可靠度的重要性日益提升。身為半導體檢測領域龍頭，閎康長年深耕MA、FA與RA技術，建置PHE-MOS-X平台，並導入穿透式電子顯微鏡（TEM）、聚焦離子束（FIB）等先進分析設備，能有效滿足CSP對高階AI晶片嚴苛的驗證需求。憑藉全球實驗室布局與一站式分析服務優勢，閎康已成為美系CSP大廠開發AIASIC的重要合作夥伴，成功掌握此波AI自研晶片浪潮帶來的市場機會。

閎康憑藉一條龍的分析服務與深厚技術經驗，在先進製程與先進封裝開發過程中持續扮演關鍵角色。公司具備完整的MA／FA技術平台，涵蓋穿透式電子顯微鏡（TEM）、二次離子質譜儀（SIMS）等高階設備，可精準解析材料特性與缺陷位置，協助客戶加速問題排除與製程優化。

整體而言，AI應用持續擴展，CSP大廠自製ASIC與先進製程推進，已成為半導體產業中長期且結構性的發展趨勢。隨著對晶片良率、可靠度與分析深度的要求同步提高，半導體檢測的重要性亦持續攀升。閎康憑藉多年累積的分析經驗、完整的MA／FA／RA技術平台，以及台灣、日本等地貼近客戶的實驗室布局，具備穩定承接先進製程與AI晶片專案的條件，有望持續受惠於高階檢測需求，為後續營運注入穩健成長動能。