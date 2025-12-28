閏六月氣候偏熱 斑比、網紋洋香瓜減產3成 瓜農不敢漲價

草屯鎮青農李育銘(中)和父親李文宏(左)種出斑比洋香瓜和網紋洋香瓜，應草屯公所之邀，到草屯聖誕嘉年華活動現場設攤展示。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年氣候不穩定，颱風多，加上閏六月天氣偏熱，繼高山冬茶減產3至5成，草屯鎮青農李育銘種植溫室斑比洋香瓜和網紋洋香瓜，除對抗高溫乾旱，且努力的防治銀葉粉蝨病蟲害，但產量仍減少2至3成，所幸甜度仍能維持15到16度，李育銘說，即使收益減少，但不會漲價。

草屯鎮青農李育銘是首屆大學農業公費生，畢業後與台中農改場退休的父親李文宏合力種植斑比和網紋洋香瓜，由中央補助簡易溫室設施，堅持建立生產履歷和個人品牌，有的甚至1株只留1顆洋香瓜，以求最佳的外型和甜度，幾年下來已做出口碑，每年採收期都有主顧客訂購。



李育銘表示，今年天氣不穩定，夏末秋初分批栽植網紋洋香瓜和斑比洋香瓜，國曆8月碰到閏六月，天氣乾燥炎熱，而8、9月還有楊柳、樺加沙颱風，因為天氣不穩定，影響洋香瓜的成長，加上有銀葉粉蝨的侵襲，由於栽植有生產履歷，因此防治銀葉粉蝨的藥劑都要輪替使用，避免產生抗藥性，洋香瓜的甜度、表皮、外型大小都未受影響，但產量卻減少2至3成。

李育銘說，儘管產量減少，但是甜度仍有15至16度，香味也維持一樣，也都耐久存。不過，喜歡口感脆的，可在兩週內品嘗；喜歡口感軟一點的，則可以多等幾天再吃。若希望保存期間更長，建議放入冰箱冷藏。

