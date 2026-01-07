閒人求知 1 –2026年美國CES展（AI晶片四大天王NVIDIA、AMD、Intel 與 Qualcomm）



2026年美國CES展（消費電子展）已正式揭幕。作為AI領域的研究者，觀察本次「晶片四大天王」——NVIDIA、AMD、Intel 與 Qualcomm 的演講，可以發現 2026 年是 AI 從純虛擬的「聊天機器人」轉向實體 AI（Physical AI）與代理式 AI（Agentic AI）的關鍵轉折點。



NVIDIA (輝達)：實體 AI 的「ChatGPT 時刻」

執行長黃仁勳定調，實體 AI 已經來臨，重點不再只是生成文字，而是讓 AI 具備理解物理世界並執行的能力。

宣示內容：

Vera Rubin 平台： 下一代 AI 超級晶片架構正式投產，推論效能比 Blackwell 提升 5 倍，大幅降低運算成本。

Alpamayo 模型： 專為自動駕駛設計的推理模型，協助車輛處理極端路況，已確定搭載於 Mercedes-Benz 新車。

Cosmos 基礎模型： 具備理解物理定律能力的模擬環境，用於訓練機器人。

分析評論： NVIDIA 正在將其護城河從資料中心延伸至機器人（Robotics）。這標誌著 AI 正在脫離螢幕進入現實世界（如人形機器人與自駕車），其戰略目標是成為全球機器人的「作業系統」。

AMD (超微)：實現「AI 無所不在」與 Yottascale 運算

執行長蘇姿丰強調透過高效能、低功耗的晶片，將 AI 算力推向雲端、邊緣及終端終端。

宣示內容：

Helios 資料中心架構： 搭載 MI455X 晶片，目標是達成 Yottascale 等級的超大規模運算。

Ryzen AI Max+ 系列： 針對 AI PC 推出的旗艦級處理器，強調可在離線狀態下運行「代理式 AI」完成私人任務。

Ryzen 7 9850X3D： 結合 AI 技術與 3D 堆疊技術的頂級遊戲晶片。

分析評論： AMD 試圖打破 NVIDIA 在高階運算的壟斷，同時在 AI PC 領域與 Intel 激烈競爭。其強調「離線運行代理式 AI」是為了滿足用戶對隱私（Local Private）的極致追求，這將是未來商務應用的主流。

Intel (英特爾)：AI PC 的心臟與國家戰略復興

在美國政府注資支持下，Intel 聚焦於重奪終端運算的主導權，由資深副總裁 Jim Johnson 發表。

宣示內容：

Panther Lake (Core Ultra 3)： 全新筆電 AI 晶片，搭載 Xe3 架構 GPU，效能號稱可比美獨立顯示卡，專為 Windows 11 AI 功能優化。

掌上型遊戲平台： 推出針對手持裝置的新平台，應對移動 AI 運算市場。

分析評論： Intel 正處於轉型關鍵期，Panther Lake 的成功與否決定了其在 AI PC 時代的生還機率。其重點在於將強大的 NPU 與 GPU 整合，讓一般消費者能在輕薄筆電上流暢運行中型模型（LLM）。

Qualcomm (高通)：強襲 PC 市場並佈局人型機器人

高通展現了從手機橫跨至 PC 與工業機器人的強大野心。

宣示內容：

Snapdragon X2 系列： 推出 X2 Plus 等多款晶片，NPU 算力高達 80 TOPS，直接挑戰 Intel 與 AMD 的地位，強調筆電續航力可達數天。

Dragonwing IQ10 系列： 專為人型機器人開發的技術堆疊，整合了視覺語言動作（VLA）模型，賦予機器人高階的人機互動能力。

分析評論： 高通正試圖將其在行動端的高能效優勢全面移植。在 AI 時代，續航力與算力同樣重要，高通 X2 系列可能成為推動「隨身 AI 代理人」普及的關鍵。

綜合分析：AI 領域的新座標

2026 年 CES 傳遞了一個明確信號：AI 競賽已從「模型的參數量」轉向「落地的執行力」。

從雲端走向終端： 四大廠都在強調 PC 與移動端離線運行 AI 的能力。

從虛擬走向實體： 機器人、自駕車與智慧工廠（Physical AI）成為各家展示算力的終極戰場。

生態系整合： 未來的競爭不再是單一 CPU 或 GPU，而是軟硬體一體化、能處理複雜任務的「AI 代理人」生態。