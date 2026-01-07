閒人求知 2 –2026 CES 黃仁勳的NVIDIA新產品及新發展的技術方向



NVIDIA 在 2026 年 CES 展的發表持正面樂觀的態度。執行長黃仁勳的演講明確鞏固了 NVIDIA 在 AI 基礎設施供應商的領導地位，並將其增長敘事從單純的資料中心擴展到了潛力龐大的「實體 AI」（Physical AI）領域。

NVIDIA 不僅展示了領先的硬體路線圖，更透過軟體生態系的整合持續強化其護城河，預期將帶來顯著的營收增長與股東價值。華爾街預計 NVIDIA 2026 財年的營收將達到 3,212 億美元左右，持續實現強勁增長。

Vera Rubin 平台：強化資料中心主導地位

產品內容： 下一代 AI 超級運算平台 Vera Rubin（繼 Blackwell 之後）宣布進入「全面生產」階段，預計於 2026 年下半年開始透過合作夥伴出貨。黃仁勳宣稱其推論效能比前代提升 5 倍，並大幅降低每代幣（per token）的總體擁有成本（TCO）。

分析評論： 這是維持 NVIDIA 在 AI 晶片市場逾 80% 市佔率的關鍵。在 AI 應用從模型訓練轉向大規模推論服務的當下，Vera Rubin 平台的高效能與低成本優勢，將吸引大型雲端服務供應商（如 Microsoft Azure）持續投入資本支出，鞏固 NVIDIA 在核心資料中心業務的營收動能。分析師預期，即使面對地緣政治風險（如對中國的晶片出口限制），其核心利潤率仍有望回升至 75% 左右。

Alpamayo 模型：搶佔自動駕駛市場

產品內容： 專為 Level 4 等級（特定條件下完全自動駕駛）設計的開源視覺語言動作（VLA）模型組合 Alpamayo 正式發布。首款搭載此全端自動駕駛解決方案的量產車 Mercedes-Benz CLA 將於 2026 年第一季在美國上市。

分析評論： NVIDIA 在車用市場的布局正加速落地，不僅有賓士，Jaguar Land Rover、Lucid 和 Uber 等夥伴也將採用。雖然目前資料中心是主要營收來源（佔比超過 80%），但汽車和機器人業務的增長速度預計將加快。自動駕駛領域預計在 2030 年前為 NVIDIA 帶來每年超過 100 億美元的收入，是長期增長的重要催化劑。

Cosmos 與 Isaac 平台：開啟機器人「淘金熱」

產品內容： 推出 Cosmos 物理基礎模型，用於在模擬環境中訓練機器人；同時，Isaac 開放平台持續演進，專門支援人形機器人開發者，多個合作夥伴（如 NEURA Robotics、Richtech Robotics）已採用 Jetson Thor 晶片開發新一代機器人。

分析評論： 黃仁勳將「實體 AI」的到來比作「ChatGPT 時刻」。機器人學是繼資料中心和汽車之後，NVIDIA 尋求主導的下一個兆級市場。透過提供從硬體（Jetson Thor）到軟體（Isaac Sim）的全端解決方案，NVIDIA 試圖建立類似於 CUDA 在 AI 訓練領域的生態系鎖定效應。Wedbush 分析師認為，機器人學與自動駕駛等新領域的發展潛力，有望推動 NVIDIA 市值從目前的約 4.7 兆美元向 6 兆美元邁進。

GeForce RTX 50 系列與 DLSS 4.5：穩固遊戲基本盤

產品內容： 針對消費市場，合作夥伴發布了新的 GeForce RTX 50 系列顯卡，並推出 DLSS 4.5 技術。

分析評論： 遊戲業務雖然增速放緩，但仍是穩固的現金牛，NVIDIA 在獨立顯示卡市場仍擁有約 77.2% 的絕對領先市佔率。這塊業務的穩定性為公司在 AI 領域的高研發投入提供了財務緩衝。

結論：估值與風險

NVIDIA 的股價表現神奇，反映了其在 AI 時代的領導地位。儘管目前估值不低，但分析師普遍持「買入」評級，因為其增長動力強勁且清晰。主要風險在於日益激烈的競爭（來自 AMD、Intel 及雲服務商的自研晶片）以及地緣政治造成的中美貿易限制。然而，NVIDIA 憑藉其全方位的技術棧（從硬體到軟體生態系），展現了將 AI 革命變現為持續營收增長的強大執行力。