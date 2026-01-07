閒人求知 3 --2026 CES 蘇姿丰在AMD新產品及新發展的技術方向與台灣產業鏈
A. CES 2026 AMD 董事長暨執行長蘇姿丰博士（Dr. Lisa Su）發布的最新產品與技術方向。AMD 在 AI 時代的戰略核心是實現「AI 無處不在，為每個人服務 (AI Everywhere, for Everyone)」，試圖從雲端基礎設施到個人終端裝置，全面普及 AI 運算能力。
蘇姿丰的演講展現了強大的技術野心，特別強調透過開放標準與領先製程（台積電 2 奈米）來推動 AI 效能的爆炸性增長。
主題一：Helios 機架級平台與 Instinct MI400/MI500 系列 - 擘劃 Yottascale 時代
AMD 在資料中心領域的重點是提供一個能與 NVIDIA 競爭、且更具開放性的完整解決方案，以應對兆級參數模型訓練的需求。
產品詳情：
Helios 機架級平台： 這是 AMD 用於構建 Yottascale 等級（每秒1024次浮點運算）AI 基礎設施的藍圖。單一 Helios 機架可提供高達 3 AI exaflops 的效能，並針對最大頻寬和能源效率進行了優化。
核心組件： 該平台由最新的 AMD Instinct™ MI455X 加速器、AMD EPYC™ "Venice" CPU（採用台積電 2 奈米製程）以及 AMD Pensando™ "Vulcano" 網路卡（NIC）組成，所有元件都透過開放的 AMD ROCm™ 軟體生態系統進行整合。
MI400 系列擴展： 同時發布了針對企業內部部署的 AMD Instinct MI440X GPU。
MI500 預覽： 蘇姿丰預告，預計 2027 年發布的下一代 Instinct MI500 GPU，效能將比 2023 年的 MI300X 提升 1000 倍。
深入分析：
AMD 在資料中心戰場的策略是「開放性」與「全面性」。透過 ROCm 軟體生態系，AMD 試圖打破 NVIDIA CUDA 的封閉壟斷，吸引更多開發者加入，從而提供客戶替代選項。Helios 平台展示了 AMD 從單一晶片供應商轉變為提供「機架級」完整解決方案的能力，這與 NVIDIA 的策略高度一致，顯示 AI 競賽已經從單兵作戰轉向生態系對抗。與 OpenAI 總裁 Greg Brockman 的同台互動，凸顯了頂級 AI 實驗室對 AMD 算力的強烈需求，進一步證明了其技術實力。
主題二：Ryzen AI 400 系列與 Max+ 系列 - AI PC 的「智慧夥伴」
蘇姿丰將 2026 年定義為「AI PC 世代」，強調 AI PC 將從單純的生產力工具進化為具備隱私、即時性與離線運作能力的智慧夥伴。
產品詳情：
Ryzen AI 400 和 PRO 400 系列： 這些全新筆記型電腦處理器專為 Copilot+ PC 設計，基於 "Zen 5" 架構和 AMD XDNA™ 2 NPU，提供高達 60 TOPS（每秒萬億次運算）的 NPU 算力。
Ryzen AI Max+ 系列： 針對高效能 AI 筆電和工作站，此系列支援高達 128 GB 統一記憶體，可離線運行高達 2000 億參數的模型。
Ryzen AI Halo 開發者平台： 一款強大易用的迷你 PC，旨在加速邊緣 AI 創新。
上市時間： 搭載 Ryzen AI 400 系列的 PC 預計於 2026 年第一季上市，合作夥伴包括 Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo 等。
深入分析：
AMD 在 AI PC 市場的佈局極具侵略性，60 TOPS 的 NPU 性能是滿足微軟 Copilot+ PC 標準的關鍵。蘇姿丰強調「離線運行代理式 AI」的能力，是針對用戶對資料隱私和即時性的需求。這不僅是技術規格的提升，更是商業模式的變革——用戶無需依賴雲端訂閱服務，即可在本地端享受強大的 AI 功能。這對抗衡 Intel 在 PC 市場的主導地位至關重要，並且透過廣泛的 OEM 合作夥伴支持，有望迅速提升市場滲透率。
主題三：Ryzen 7 9850X3D - 刷新遊戲效能標竿
AMD 持續鞏固其在遊戲處理器領域的領先地位，推出了號稱「世界上最快的遊戲處理器」的升級版。
產品詳情：
Ryzen 7 9850X3D： 這款桌面處理器採用 "Zen 5" 架構和第二代 AMD 3D V-Cache™ 技術。它具備 8 核心、16 執行緒，最高加速時脈達 5.6 GHz，並擁有 104MB 總快取記憶體。
效能宣稱： 根據 AMD 數據，在 1080p 解析度下，其遊戲性能比競爭對手 Intel Core Ultra 9 285K 平均領先 27%。
可用性： 預計 2026 年第一季開始供貨。
深入分析：
雖然 AI 是 CES 的絕對主題，但 AMD 並未放棄其傳統優勢。Ryzen 7 9850X3D 的發布，是透過提高時脈與優化 3D V-Cache 技術，進一步鞏固其在遊戲玩家心中的地位。這顯示 AMD 能夠在追求 AI 算力的同時，維持在傳統高效能運算領域的技術領先。遊戲部門穩定的營收與強大的品牌忠誠度，為 AMD 在高風險的 AI 晶片軍備競賽中提供了重要的財務緩衝。
主題四：AI 嵌入式應用與物理世界探索
蘇姿丰展示了 AMD 晶片在汽車、醫療保健、機器人等多元化嵌入式領域的應用，將 AI 引入物理世界。
產品詳情：
Ryzen AI Embedded P100 系列： 專為工業和物理 AI 設計的處理器，旨在實現高效率、低延遲的邊緣運算。
合作展示： 演講中展示了由 AMD 晶片驅動的人形機器人，以及與美國能源部合作的超級電腦項目，用於氣候模擬、能源研究和太空探索等。
深入分析：
儘管 NVIDIA 在機器人領域的聲勢更為浩大，但 AMD 在嵌入式 AI 領域的務實佈局值得關注。透過將 AI 算力下放到邊緣裝置，AMD 開拓了一個利潤豐厚且快速成長的市場。這證明了其 "AI Everywhere" 的願景不僅停留在 PC 或資料中心，而是涵蓋了廣泛的 B2B 應用。透過與政府部門的合作，AMD 也強化了其在國家級科學運算中的關鍵角色，這有助於獲取長期穩定的訂單與政府支持。
B. 產業供應鏈視角，針對 2026 年 CES 展後 AMD（超微）供應鏈體系的深度分析報告。 AMD "Zen 5" 與 Instinct 時代：跨國協作與台廠供應鏈的結構性升級
高效能運算（HPC）、AI 晶片供應鏈策略
2026 年 AMD 在蘇姿丰（Lisa Su）帶領下，展現了強大的硬體交付能力。AMD 供應鏈的核心策略在於「製程領先」、「Chiplet（小晶片）架構優化」與「供應商多元化」。台灣廠商作為 AMD 最核心的戰友，在這一波從資料中心（Helios 平台）到 AI PC（Ryzen AI Max+）的浪潮中，扮演了定義效能高度的關鍵角色。
一、 半導體製程與先進封裝：台積電（TSMC）與封測雙雄的全面對接
AMD 的競爭優勢長期建立在比競爭對手更早採用先進製程。
台積電（TSMC）2 奈米（N2）的量產先行者：
蘇姿丰在 CES 宣示的 Instinct MI455X 與 "Venice" EPYC 處理器，均採用台積電 2 奈米製程。AMD 是台積電 2 奈米首批前三大客戶之一，這確保了其在每瓦效能（Performance per Watt）上的優勢。
先進封裝的深度依賴（TSMC CoWoS 與 SoIC）：
AMD 是 SoIC（系統整合晶片） 技術的領航者。2026 年推出的 Ryzen 7 9850X3D 採用的第二代 3D V-Cache，便是利用台積電的 SoIC 技術實現極高頻寬的垂直堆疊。
封測供應鏈（日月光投控、京元電）：
由於 MI400/MI500 系列晶片極其複雜，日月光（ASE） 在中高階封裝（2.5D/3D）的產能支援是 AMD 穩定出貨的保障。京元電（KYEC） 則負責大規模的成品測試，確保 AI 晶片在極限運算下的可靠性。
二、 載板與材料：小晶片架構的紅利分配
AMD 是小晶片（Chiplet）技術的倡導者，這讓載板廠商成為最大受益者。
ABF 載板（欣興、南電、景碩）：
一個 MI455X 加速器內含多個小晶片，所需的 ABF 載板面積與層數遠高於傳統單一晶片。
深度分析： 欣興（Unimicron） 作為 AMD 全球最大的載板供應商，在 2026 年針對 2 奈米晶片開發了更高精度的超薄載板技術，直接決定了 AMD AI 伺服器的良率與成本。
三、 伺服器機櫃與代工：台廠三巨頭的整合實力
AMD 的 Helios 機架級平台 需要極高的系統整合能力，這讓台灣代工廠從單純組裝提升至「共同設計」。
廣達（Quanta / QCT）：
廣達與 AMD 在資料中心業務合作極深，特別是在大型雲端服務供應商（CSP）的客製化訂單上。廣達協助 AMD 將 Helios 平台導入北美一線資料中心。
緯穎（Wiwynn）：
專注於 Meta、微軟等客戶，緯穎在基於 AMD EPYC 處理器的伺服器架構上擁有極高的市佔率。
鴻海（Foxconn）：
鴻海不僅為 NVIDIA 代工，也是 AMD Instinct 加速器模組的重要組裝商。其垂直整合能力幫助 AMD 應對全球供應鏈的波動。
四、 散熱與電源管理：AI PC 與伺服器的效能守護者
隨著 Ryzen AI Max+ 與 MI455X 的功耗提升，熱管理成為關鍵。
奇鋐（AVC）與雙鴻（Auras）：
AMD 在 Helios 平台上也全面推廣液冷方案。奇鋐的高效率冷板（Cold Plate）與雙鴻的水冷頭技術，成功解決了 MI455X 高達 800W-1000W 的解熱難題。
台達電（Delta）：
提供 AI 專用的高功率密度電源模組，確保在 Yottascale 運算下電力供應的穩定與轉換效率。
結論：AMD 供應鏈的國際戰略價值
從 2026 年 CES 的佈局看，AMD 供應鏈呈現以下三個權威趨勢：
「台積電+AMD」聯盟的韌性： 在 NVIDIA 追求超高毛利之際，AMD 透過與台積電更緊密的製程協作（如 2nm + SoIC），提供性價比更高的 AI 算力，這讓台灣供應鏈在「平衡市場結構」中扮演了重要角色。
AI PC 的台廠紅利： 隨著 Ryzen AI 400/Max+ 系列普及，台灣筆電鏈（仁寶、英業達、華碩、宏碁）將迎來換機潮，且因 AI 功能增加，單位價值（ASP）顯著提升。
供應鏈去風險化（De-risking）： AMD 正在引導供應鏈在東南亞（如馬來西亞檳城的封測中心）與台灣之間取得平衡。台灣負責最核心的研發與先進製程生產，東南亞負責後段組裝，這套體系已在 2026 年運作成熟。
投資分析建議： 由於 AMD 的 Chiplet 架構 對載板與測試的需求高於同業，建議重點關注 ABF 載板業者 與 高效能測試服務商，這些廠商在 AMD 營收成長時具有更高的盈餘槓桿。同時，AMD 在 AI PC 的成功，將直接帶動台灣傳統筆電零組件供應商的轉型溢價。
