閒人求知 5 –2026 年 CES QUALCOMM新產品及新發展的技術方向與台灣產業鏈



A. 在 2026 年的 CES 展場，高通執行長 Cristiano Amon 的演講地點不再侷限於傳統的手機範疇，而是橫跨了豪華汽車、AI PC 乃至於最新興的人形機器人。高通的戰略非常明確：利用其在「邊緣 AI 推理（Edge AI Inference）」的能效優勢，將 Snapdragon 品牌從手機處理器轉型為「物理 AI 的通用大腦」。

以下是高通在 2026 CES 展示的四大核心技術方向與深度分析：

主題一：Snapdragon X2 系列 —— 挑戰 PC 效能與續航的「黃金比例」

高通在 AI PC 市場的第二代產品 Snapdragon X2 系列，是本次展會的重頭戲。它不僅是為了與 Intel 和 AMD 競爭，更是為了定義「下一代筆電」的標準。

技術細部細節：

全新 Oryon 2 CPU 架構： X2 系列搭載了第二代自研 Oryon 核心。現場數據顯示，在相同的單核效能下，X2 的功耗比 Intel 最新的 Panther Lake 低了約 40%。

80 TOPS 的 NPU 算力： 這是目前市面上最強大的單片 NPU。高通現場演示了在本地端（完全離線）同時執行一個 70 億參數的語言模型（LLM）與一個圖像生成模型（Stable Diffusion），且系統反應幾乎無延遲。

無風扇設計的極限： 高通展示了多款搭載 X2 Plus 晶片的極致輕薄筆電，厚度僅 9mm，卻能維持長達 25 小時的影片播放續航力。

深度分析：

作為觀察家，我認為高通正在利用「ARM 架構」的先天優勢，對傳統 x86 陣營進行「降維打擊」。X2 系列的核心競爭力在於「電力續航與 AI 反應速度的平衡」。對於企業用戶而言，這意味著員工可以在不插電的情況下完成整天的 AI 協作工作。高通正試圖將 PC 市場從「頻率競賽」轉向「AI 體驗競賽」，這對於長期處於同質化競爭的 PC 產業來說，是一場革命性的破壞。

主題二：Snapdragon Digital Chassis 與 AI 智能座艙的全面進化

高通在汽車領域的布局已經從「娛樂系統」轉向「整車中央運算」，與傳統車廠的綁定日益加深。

技術細部細節：

Snapdragon Cockpit Elite 與 Ride Elite： 這是高通首款採用 Oryon CPU 的汽車平台。它具備強大的多模態 AI 能力，能讓車內的語音助手具備「視覺能力」——透過車內攝影機，AI 可以感知乘客的情緒或動作，並主動調整空調或播放音樂。

艙駕一體（Central Compute）： 高通展示了將數位座艙與自動駕駛功能整合在單一 SoC 上的技術。這大幅降低了車輛的布線複雜度與能耗，這對純電車（EV）的續航力至關重要。

合作動態： 現場宣布與 BMW 及 Ferrari 的深度技術合作計畫，將 AI 代理直接嵌入車輛的底層操控系統。

深度分析：

高通在汽車市場的策略是「橫向擴張」。它不只賣晶片，而是賣一套完整的「數位底盤」。隨著汽車演進為「裝了輪子的電腦」，高通憑藉著在手機端積累的低功耗、高整合經驗，正迅速成為車廠（特別是傳統車廠轉型時）的首選合作夥伴。

主題三：Dragonwing IQ10 系列 —— 賦予人形機器人「直覺」

這是高通在 2026 CES 最令人驚豔的「驚喜發表」（One More Thing），正式進軍人形機器人核心處理器市場。

技術細部細節：

VLA（視覺-語言-動作）模型硬體加速： IQ10 系列專為 VLA 模型設計，讓機器人不僅能聽懂指令（語言），看懂環境（視覺），還能產生流暢的物理反應（動作）。

低延遲傳感器融合： 機器人需要同時處理數十個傳感器數據，IQ10 的專屬硬體加速單元能將感測到動作的延遲控制在毫秒等級，這對於機器人維持平衡至關重要。

深度分析：

如果說 NVIDIA 的機器人戰略是「在虛擬中訓練（Isaac Sim）」，那麼高通的戰略就是「在現實中運行」。機器人需要隨身攜帶強大算力，但不能揹負沉重的電池，這正是高通的強項。IQ10 的發表預示著高通將成為「實體 AI（Physical AI）」時代的重要算力節點。

主題四：Snapdragon 8 Gen 5 —— 行動端 AI 的「代理化」

雖然 PC 和汽車搶了風頭，但手機晶片依舊是高通的營收基石。

技術細部細節：

主動式 AI 代理（Active Agent）： 8 Gen 5 不再只是被動執行指令，它能主動學習用戶的日程和通訊習慣。現場展示了 AI 自動在後台幫用戶處理垃圾郵件、預訂餐廳，並生成摘要。

衛星通訊 2.0： 實現了更低功耗的全天候雙向衛星連接，並將 AI 技術應用於訊號波束成形，大幅提升了在極端環境下的通訊穩定度。

深度分析：

手機正在從「App 載體」轉變為「AI 代理載體」。高通 8 Gen 5 的重點在於讓 AI 更具「主動性」與「智慧性」。這將改變我們與智慧型手機的互動方式，未來我們可能不再需要頻繁點開不同的 App，而是由 AI 代理一站式完成任務。

總結評論：高通的「跨界掠奪」戰略

2026 年 CES 的高通展現出極強的侵略性。

優勢： 在「每瓦效能」上擁有絕對領先，這是邊緣 AI（手機、筆電、汽車、機器人）最核心的競爭指標。

挑戰： 在 PC 領域仍需面對 Windows 軟體生態系的兼容性挑戰，以及 Intel 18A 製程回擊的壓力。

結論： 高通已經不再是一家「手機晶片公司」，而是一家「邊緣 AI 平台巨頭」。2026 年是高通多元化策略的收割元年，其在 PC 與機器人領域的滲透，將決定其未來十年的成長曲線。



B. 針對 2026 年 CES 展後高通（Qualcomm）與全球（特別是台灣）供應鏈體系的深度分析報告。

高通 2026 邊緣 AI 革命：從 Oryon 2 到 Dragonwing 的台廠生態鏈升級

邊緣運算（Edge AI）半導體供應鏈、x86 與 ARM 競爭替代分析、工業級 AI 落地



高通在 2026 年 CES 展現了將 Snapdragon 從單一手機處理器品牌，進化為橫跨 PC、汽車、工業機器人之「跨領域大腦」的野心。其供應鏈策略核心在於高度依賴台灣的先進製程（3nm/2nm）與嵌入式 AI 整合能力。高通正透過「代理式 AI（Agentic AI）」將台廠供應鏈從單純的硬體生產商，推向具備「場景定義」能力的關鍵夥伴。

一、 半導體製造與製程：台積電 3 奈米的「主戰場」與三星的「側翼」

高通在晶圓代工的選擇上，展現了極高的策略靈活性。

台積電（TSMC）3 奈米（N3E/N3P）的全面收割：

在 CES 2026 亮相的 Snapdragon X2 Plus 筆電處理器與旗艦級 Snapdragon 8 Gen 5，均確認採用台積電 3 奈米製程。

深度分析： 這確保了高通在 AI PC 戰場上相較於競爭對手擁有更佳的每瓦效能（Performance per Watt）。台積電的產能穩定性是高通敢於向主流 PC 市場（如 X2 Plus）擴張的底氣。

三星（Samsung）2 奈米代工分流：

市場消息指出，高通已開始將部分旗艦晶片（如特定區域的 Galaxy 專用版）轉由三星 2 奈米製程生產。這不僅是為了去風險化（De-risking），更是為了與三星電子在移動裝置端的深度綁定。

二、 機器人與工業 AI：攜手宜鼎（Innodisk）建構新邊緣生態

高通在 CES 2026 展示的 Dragonwing IQ10 機器人大腦，揭露了其在工業領域的新盟友。

台廠宜鼎（Innodisk）的關鍵角色：

高通在展會期間宣布與台灣工業級存儲與 AI 解決方案領導者宜鼎國際深度合作，推出「AI on Dragonwing」解決方案。

深度分析： 宜鼎提供的不僅是存儲，而是整合了高通晶片的工業級邊緣運算模組。這種「高通大腦 + 台廠肢體/介面」的模式，是高通挑戰 NVIDIA Jetson 生態系的祕密武器。

三、 AI PC 系統整合：與聯想（Lenovo）及台灣 ODM 廠的戰術同盟

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）親自為合作夥伴聯想站台，背後是龐大的台灣 ODM 體系。

聯想、華碩、宏碁的 Snapdragon X2 系列新機：

台灣筆電品牌廠（ASUS、Acer）在 CES 展出大量搭載 Snapdragon X2 的 Copilot+ PC。

深度分析： 高通透過提供 80 TOPS 的強大 NPU 算力，成功讓台灣 ODM 廠（廣達、仁寶）在其平台上實現「裝置端代理式 AI」。這使得台廠不再僅是組裝商，而是協助高通將 AI 功能落地到各種平價與主流機型的關鍵執行者。

四、 測試與後段封裝：供應鏈東移台灣趨勢確立

封測大廠（京元電、日月光）：

為因應地緣政治，高通持續將其 PMIC（電源管理 IC）及複雜的 AI 晶片測試訂單由中國東移至台灣。

關鍵細節： 隨著 Snapdragon X2 與 8 Gen 5 的封裝複雜度提升（如 Chiplet 互連技術），日月光的高階封裝與京元電的成品測試量能成為高通維持毛利的防線。

結論：高通供應鏈的「邊緣價值重構」

從 2026 年 CES 觀察，高通供應鏈正呈現以下權威趨勢：

「台廠成為實體 AI 的落地引擎」： 過去台廠是手機供應鏈的一環，現在則進化為高通在機器人（宜鼎合作案）與 AI PC 的共同開發者。

製程紅利與軟體生態的結合： 高通在台灣擴大研發團隊（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge 2026），旨在利用台灣完善的 ICT 生態系，加速其代理式 AI 的軟硬體整合。

邊緣運算的多元化： 高通正透過多樣化的產品組合（從高階 X2 到主流 X2 Plus），讓台灣供應商在不同的產品區間都能獲得穩定訂單，降低對單一手機市場的依賴。

投資分析建議： 重點關注與高通在「實體 AI / 機器人」領域有深度合作的工業級台廠（如宜鼎），以及受惠於 AI PC 滲透率提升的載板與測試服務商。這類廠商在 2026 年高通跨界布局有成的背景下，具備極強的盈餘成長動能。



