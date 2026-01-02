閒人求知AI–台灣人前世今生 3 –陽明交大篇



A.國立陽明交通大學（NYCU）研究「人類學」或「人類演化」相關領域的學者,主要分佈於生命科學系暨基因體科學研究所（涉及生物人類學與基因遺傳）以及人文社會學系（涉及文化人類學）：生物人類學與人類演化相關（基因體科學研究所）

這些學者主要從遺傳學、古 DNA 或演化生物學的角度探討人類起源與特徵：

可文亞 (Win-Yu Chia)：副教授。研究專長包括人類遺傳學、演化遺傳學與群體遺傳學。他常受邀針對古人類基因研究（如 2022 年諾貝爾獎相關課題）發表專業觀點。

蔡世峯 (Shih-Feng Tsai)：合聘教授。研究領域包含基因體醫學與人類遺傳學。

周成功 (Cheng-Kung Chou)：兼任教授。長期關注人類演化史，特別是現代智人與尼安德塔人、丹尼索瓦人等古代人種的基因交流。

文化人類學相關（人文社會學系）社會、文化、宗教或環境人類學，相關學者包括：

莊雅仲 (Ya-Chung Chuang)：教授，擁有美國杜克大學文化人類學博士學位。研究領域包含社會運動、都市文化及臺灣研究。

吳盈靜 (Ying-ching Wu)：助理教授，擁有香港中文大學人類學博士學位。專長為經濟人類學與生態人類學。

許牧隆 (Mu-Lung Hsu)：助理教授，擁有亞利桑那州立大學宗教學博士（人類學取向）。專長為宗教人類學與東南亞研究。

此外，設有 生命科學系暨基因體科學研究所，其研究核心為分子遺傳學與演化生物學，是校內探討「人類學」生物面向的核心單位。

B.陽明交通大學生命科學院生科系暨基因體所 可文亞副教授

陽明交通大學可文亞（Wen-Ya Ko）副教授是台灣當代結合「群體遺傳學」與「基因體醫學」的關鍵學者。可文亞副教授研究觀點：

台灣漢人的「遺傳適應」：演化帶來的抗病與致病基因

可文亞的研究超越了單純的血緣分類，他更強調「適應演化」。他帶領團隊利用大數據分析找出台灣漢人與其他東亞族群在演化上的關鍵差異：

關鍵觀點：台灣漢人在遷徙與環境適應過程中，篩選出了特定的功能性基因。這些基因在古代可能提供生存優勢（如免疫力或代謝能力），但在現代環境下卻可能增加特定疾病的風險。

評論：這項研究打破了「漢人基因體均質性」的迷思，證明了即使同為漢人，台灣族群因其獨特的遷移史，在遺傳結構上已有其本土特徵，這對台灣推動精準醫療具有極高的臨床價值。

多元族群的祖源分析：包含「西拉雅」與「原住民」的動態研究

可文亞的研究團隊深入探討台灣不同族群的遺傳組成，包括平埔族與原住民族：

關鍵觀點：透過分析如西拉雅族等族群的遺傳祖源區塊（Ancestry tracts），他的研究精準量化了不同時期（南島語族、漢人遷徙）的基因融合程度。

評論：他使用更精細的「單核苷酸多型性 (SNP)」定序與統計模型，比起早期的血型或單一指標分析，能更科學地解構台灣複雜的「多層次族群融合」，提供更中立的遺傳學數據來補足歷史文獻的空缺。

跨領域的「演化人類學」視野

可文亞經常針對古 DNA 研究與人類演化發表專業見解（如評析 2022 年諾貝爾醫學獎關於尼安德塔人的研究）：

關鍵觀點：他認為現代人類的基因體中，保有古代人種（如丹尼索瓦人）留下的遺傳訊息，這些訊息至今仍影響著我們的生理反應（如新冠病毒的易感性）。

評論：他成功地將「古人類學」的宏觀視野與「當代醫學」結合，將台灣族群的研究放在全球人類演化史的座標軸上。

總結評論

從專家角度看，可文亞的貢獻在於他將「族群遺傳學」從單純的起源爭議（如出台灣說）轉向功能性的醫學研究。他不僅是在做「基因考古」，更是在建立台灣專屬的遺傳背景庫（與 Taiwan Biobank 合作），確保未來的藥物開發與疾病預防能真正符合台灣人的生理特徵。

C.演化、遷徙與精準醫學：可文亞教授對台灣族群遺傳結構之研究精要

壹、 緒論：從「基因考古」到「功能遺傳學」

可文亞教授的研究核心在於利用群體遺傳學（Population Genetics）的統計模型，解構人類基因體中的歷史資訊。他對台灣族群的研究不僅止於探討「誰來自哪裡」，更重要的是探討「環境如何形塑我們的基因」。其研究對於台灣本土精準醫療的推動具有里程碑意義。

貳、 核心研究支柱一：台灣漢人的演化適應與自然選擇

可文亞研究中最具震撼力的觀點在於：台灣漢人並非僅是福建或廣東漢人的直接複製，而是在數百年間經歷了強烈的自然選擇。

適應性演化（Adaptive Evolution）： 他透過大數據分析發現，台灣族群在特定的免疫相關基因區域展現了高度的「正向選擇」。這意味著台灣的地理環境（如特有的傳染病史、氣候）篩選出了特定基因變異。

醫學價值： 這些變異雖在古代提供了生存優勢，但在現代卻可能與自體免疫疾病、氣候敏感性過敏或代謝症候群高度相關。

參、 核心研究支柱二：台灣原住民與平埔族群的遺傳解構

針對台灣身為「南島語族發源地」的爭論，可文亞提供了更精細的分子生物學證據。

西拉雅族與平埔族群研究： 可文亞團隊利用高通量定序技術，分析了平埔族群（如西拉雅族）的基因混合比例（Admixture）。他發現台灣族群的基因體中存在著多層次的「祖源區塊（Ancestry tracts）」，精確地勾勒出漢人遷徙與南島語族融合的時間軸。

跨國比較： 他將台灣原住民數據與東南亞、大洋洲族群進行橫向對比，進一步證實了台灣在南島語族擴散史中的關鍵座標，並糾正了過去單一指標分析的誤差。

肆、 核心研究支柱三：古 DNA 視野下的現代健康課題

可文亞擅長將「古人類學」與「當代臨床」對接。

尼安德塔人與丹尼索瓦人的遺傳遺產： 他的研究指出，包含台灣人在內的東亞族群，體內保有特定比例的古代人類基因遺傳。這些來自數萬年前的基因片段，現今仍影響著我們對新冠病毒（COVID-19）的易感性、低氧適應（如高山症）以及血糖調節能力。

演化醫學觀點： 這一觀點促使台灣醫學界重新審視疾病的根源——某些「文明病」實質上是「基因與環境的不適應（Mismatch）」。

伍、 專家評論：可文亞研究的學術地位與實務影響

方法論的創新： 他引進了先進的統計推論模型（如 Bayesian 推論），能從微小的基因變異中回推數千年的族群變動，這在台灣人類學界是技術層面的重大提升。

精準醫療的基石： 透過他對台灣族群特有位點（Specific variants）的界定，台灣的 Taiwan Biobank 能夠開發出更適合本土的基因晶片。

跨領域的橋接者： 他成功將枯燥的「演化數學」轉化為「公共衛生」的實質建議，是少數能遊走於考古學、人類學與醫學之間的學者。

陸、 結論：邁向未來的「台灣基因圖譜」

可文亞教授的研究精華在於證明了：台灣人的基因體是一部活生生的歷史書。 他對台灣族群的研究，讓我們明白我們的健康狀態不只取決於現在的生活習慣，更隱藏在五千年前南島語族的遷徙路徑中，以及數百年前漢人渡海來台的適應過程中。

D.給研究者的建議：

第一章： 深入引用 NYCU 生物學系 提供的實驗室數據，對比台灣漢人與 HAPMAP 計畫中東亞人的差異。

第二章： 詳細論述「西拉雅族」研究中關於單倍群（Haplogroup）的具體發現。

第三章： 討論可文亞對 2022 諾貝爾獎得主 Svante Pääbo 研究在台灣族群上的應用評述。

第四章： 結合 科技部/國科會 有關台灣族群遺傳的多年度研究計畫成果進行質性分析。

基於可文亞教授的群體遺傳學研究架構，可以將台灣族群過去 6,000 年的時代發展痕跡，從基因體演化的視角分為以下四個關鍵階段：

一、 距今約 6,000 - 4,500 年：南島語族的黎明與擴散基點

時代痕跡：根據基因與考古證據，南島語族的祖先約於此時從東南亞或華南沿海抵達台灣。

可文亞研究觀點：台灣在此時成為南島語族最重要的演化與基因庫發源地。

遺傳適應：最初抵達的族群在台灣多樣的地理環境（高山、平原、海濱）中，開始產生遺傳分化。

物種共進：透過「構樹 DNA」等生物指標，證實了台灣作為向外擴散（Out of Taiwan）起點的獨特地位，族群在此階段奠定了對副熱帶氣候的初步基因適應。

二、 距今約 4,500 - 1,000 年：族群分化與島內長期演化

時代痕跡：台灣原住民族群在島內經歷了漫長的隔離與發展，形成了各具特色的語言與文化。

可文亞研究觀點：這是一段「自然選擇」發揮極大作用的時期。

特定變異的篩選：可文亞團隊發現，不同族群（如西拉雅族）為了適應台灣特有的環境壓力、病原體（如瘧疾或其他傳染病）或飲食變化，在基因體中留下了明顯的「正向選擇」痕跡。

基因同質化與瓶頸：部分小規模族群（如蘭嶼雅美族）因地理隔離，出現了基因瓶頸效應，使其在遺傳上展現出極高的同質性。

三、 距今約 1,000 - 400 年：漢人遷徙前的「遠古交流印跡」

時代痕跡：傳統歷史觀點認為漢人是大規模在明末清初來台，但基因證據顯示交流更早。

可文亞研究觀點：

多源祖源混合：研究發現台灣漢人的基因體中記載著早在 400 年前大遷徙發生前，就已有東北亞與東南亞的基因交流痕跡。

地理分佈的雛形：台灣漢人體內檢測出「北方、東南、日本與島嶼東南亞」四種主要祖源成分，顯示台灣早在進入信史時代前，就是亞洲海域遷徙的十字路口。

四、 距今約 400 年至今：現代台灣人的「精準醫療」基因藍圖

時代痕跡：近四百年間，漢人、平埔族群、原住民族經歷了大規模的社會接觸與遺傳融合。

可文亞研究觀點：

演化競爭優勢：可文亞找出 5 個讓台灣漢人在千年演化中脫穎而出的關鍵基因（如 CTNNA2、LRP1B 等），這些基因與新陳代謝、精子活動力及疾病易感性有關。

平埔族群的溶入：研究證實平埔族並未消失，其基因已大量溶入當代台灣人的「大熔爐」中。西拉雅族等族群的遺傳訊息，為我們提供了理解台灣本土疾病易感性（如糖尿病或心血管疾病）的關鍵一把鑰匙。

總結

可文亞教授的研究將這 6,000 年的歷史從「文字敘述」轉化為「數字密碼」。他證明了台灣族群的健康特質（如對特定藥物的反應或對某些疾病的免疫力）並非偶然，而是過去六千年間遷徙、隔離與天擇共同刻畫在基因體上的印記。

E.附件

