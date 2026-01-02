閒人求知AI–台灣人前世今生 4 –學者火花篇





A. 可文亞（Wen-Ya Ko）教授與林媽利（Marie Lin）醫師的研究在「台灣族群起源」這一命題上有深刻的交集.兩者在研究技術、核心觀點以及對「漢人」的定義上存在顯著的演進與差異。

核心交集：挑戰「純血漢人」的傳統敘事

兩位學者最主要的交集在於：透過基因證據證明台灣漢人並非純血，而是具有顯著的南島（或百越）血緣。

林媽利醫師：早期透過血型、HLA（人類白細胞抗原）分析，提出「台灣人（閩南人與客家人）85% 有原住民（或平埔族）血統」的著名論點，挑戰當時的主流民族敘事。

可文亞教授：延續了此方向，但使用更高解析度的全基因體定序（WGS），分析出台灣漢人基因體中確實包含多層次的「祖源區塊」，證實了數百甚至數千年來的族群融合事實。

研究技術的世代更迭

兩人的交集也體現了台灣群體遺傳學從「傳統生化指標」轉向「大數據演化分析」的歷程：

林媽利（經典時期）：主要運用 mtDNA（粒線體）、Y染色體與 HLA 等少數基因位點。這類研究在當年是開創性的，但在區分「大陸南方漢人」與「台灣平埔族」時，容易因樣本量或位點不足產生爭議。

可文亞（當代轉向）：運用全基因體單核苷酸多型性（SNP）與單倍型（Haplotype）分析。他在與林媽利醫師等學者合作的研究中，運用高通量技術驗證了更大樣本（如 14,401 人）的數據，提供更精準的比例量化（如區分北方漢人、南方漢人與島嶼東南亞祖源）。

對於「原住民血緣」比例的詮釋差異

雖然兩人都認同「融合」，但對「比例」的科學解釋有所不同：

林媽利的觀點較具「認同性」，強調台灣人與原住民的血脈相連，並提出較高的 85% 數據，這曾引發學術界關於「百越 vs. 台灣原住民」定義的辯論。

可文亞的研究則採取更中立的「演化適應」觀點。他指出台灣漢人平均約有 59% 的南方祖源（如百越/苗瑤）、24% 的北方祖源以及 15% 的島嶼東南亞（ISEA/南島）祖源。他更傾向於解釋這些血緣如何轉化為生理特徵與抗病能力。

共同的應用目標：精準醫療

兩位學者最終的交集點在於臨床價值：

林媽利從輸血醫學出發，發現了台灣特有的血型（如米田堡血型），這對台灣人的捐輸血安全至關重要。

可文亞則將這些族群背景轉化為藥物反應與疾病風險預測。他研究台灣漢人特有的適應性基因（如代謝相關基因），是林媽利早期「台灣人與西方人不同」理念在現代精準醫學上的延伸。

總結:

林媽利醫師是「開拓者」，她用有限的技術提出了大膽的族群起源假說，激發了台灣人的主體意識；而可文亞教授則是「精煉者」，他利用現代基因組學修正並精確化了這些觀點，將族群起源的研究從「身分認同」提升到了「功能性醫學」的高度。



B.林媽利醫師（血液醫學/HLA開拓者）與可文亞教授（當代基因體/演化學者）的研究時間軸

透過這兩位不同世代學者的視角，我們能看見台灣族群如何在 6,000 年間透過「進」與「出」刻畫出獨特的遺傳印記。

🕒 台灣族群 6,000 年遺傳演變時間軸

第一階段：【進】6,000 – 4,500 年前：南島語族的黎明

歷史事件： 新石器時代的農耕族群（大坌坑文化）由華南沿海跨海抵達台灣。

林媽利觀點： 透過 mtDNA（粒線體）與 HLA 研究，證實台灣是南島語族的祖居地之一，與亞洲大陸族群已有遺傳隔離。

可文亞精準論述：

祖源定錨： 利用全基因體掃描，確認了當代原住民與東南亞族群的共同祖先在此時期定居。

環境篩選： 指出這群先祖進入台灣後，基因體開始針對台灣特有的傳染病（如熱帶寄生蟲）進行「正向選擇」。

第二階段：【出】4,500 – 3,000 年前：南島大擴散（Out of Taiwan）

歷史事件： 台灣族群開始向南遷移，擴散至菲律賓、印尼，最終遠達波利尼西亞。

林媽利觀點： 著名的「米田堡血型（Miltenberger blood group）」研究。她發現該血型在台灣原住民與東南亞特定族群比例極高，是南島語族由台擴散的有力證據。

可文亞精準論述：

基因流動方向： 透過單倍型（Haplotype）分析，精確算出台灣原住民基因流向島嶼東南亞的比例。

演化特徵： 發現隨著擴散，特定與「航海能力」或「新陳代謝」相關的基因變異在遷徙過程中被保留。

第三階段：【合】2,000 – 400 年前：平埔族群的島內分化與微交流

歷史事件： 台灣內部各族群（平埔與高山）形成穩定的地理分佈與文化差異。

林媽利觀點： 指出平埔族群（如西拉雅族）雖在後來與漢人融合，但在組織抗原（HLA）上仍保有顯著的「非漢人」特徵，是台灣人血液中獨特成分的來源。

可文亞精準論述：

遺傳適應： 研究發現這段時間各族群為了適應台灣不同的海拔與植被，基因體中出現了分化的選擇痕跡（如對局部流行病的抗性）。

早期融合： 透過計算基因混合區塊，發現漢人規模遷徙前，已有零星的東亞北方/南方祖源透過貿易路徑進入台灣。

第四階段：【融】400 年前 – 現代：漢人遷徙與大融合

歷史事件： 明末清初開始的閩粵大遷徙。

林媽利觀點（震撼論述）： 提出「85% 的台灣人具有原住民血統」。認為多數「台灣漢人」實際上是漢化後的平埔族與遷徙漢人的混合後代（唐山公、原住民媽）。

可文亞精準論述（科學精煉）：

結構拆解： 利用大型生物資料庫（Taiwan Biobank）數據，修正並量化了融合比例。他指出台灣漢人平均擁有約 15% 的島嶼東南亞（南島）遺傳成分。

適應轉化： 強調漢人遷徙後，體內的南方漢人基因與南島基因產生了「混血優勢」，特別是在免疫力相關位點上，這解釋了為何台灣人對某些區域性疾病的反應不同於北方漢人。

💡 總結：兩代學者的論證交集

時間維度

林媽利（早期奠基）

可文亞（現代精準）

技術工具

血液生化、HLA、少量基因位點

全基因體 SNP 定序、群體演化數學模型

台灣人定義

「越族後代」與「南島血緣」。強調族群認同與血緣的連結。

「演化適應體」。強調族群遷徙如何形塑當代人的健康與疾病特徵。

歷史貢獻

破除純血漢人神話，開創台灣輸血醫學的安全基準。

將族群史轉化為「精準醫療」，找出台灣人專屬的致病/抗病基因。

這份時間軸顯示，台灣族群的基因體是一部歷經 6,000 年、由多方祖源共寫的史詩。林媽利醫師找到了這本書的封面與標題，而可文亞教授則正逐章逐句地解析其中的生理功能密碼