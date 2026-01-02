閒人求知AI--台灣人前世今生 7 中研院篇
A.中央研究院（Academia Sinica）生物醫學科學研究所（IBMS）在「台灣人生物學與群體遺傳學」研究成果。
報告將 2026 年前的核心研究進行整合，分析其如何從基礎序列解碼轉向功能性精準醫療，並評估其對國家生物安全及全民健康的戰略意義。
研究範疇： 群體遺傳學、演化醫學、台灣生物資料庫（Taiwan Biobank）
壹、 摘要 (Abstract)
本報告旨在評析中央研究院生物醫學科學研究所（下稱生醫所）在台灣人生物學研究之貢獻。過去十年，生醫所成功建立全球領先的台灣族群專屬基因圖譜，並透過大規模全基因體關聯分析（GWAS），定義了台灣人在免疫、代謝及藥物反應上的獨特生物學性狀。本研究不僅證實了台灣族群六千年的演化遷徙路徑，更實質改善了本土常見重大疾病的臨床防線。
貳、 核心研究成果與分析 (Core Research Achievements)
第一節：台灣人全基因體變異圖譜之建立
生醫所主導之 Taiwan Biobank 已累積超過 20 萬名本土參與者數據。
關鍵成果： 研發出專為台灣漢人設計的「TWB 專屬基因晶片」，針對本土特有的 65 萬個單核苷酸多型性（SNP）進行精確掃描。
督導評論： 此舉克服了西方主流基因數據（如 UK Biobank）在亞洲族群應用時的「遺傳偏誤」，使台灣人遺傳研究具備自主性。
第二節：演化醫學：南島血緣與現代疾病之鏈結
結合生醫所研究員與可文亞教授等校外學者的合作成果：
發現： 台灣人基因體中留存約 15% 的「島嶼東南亞（ISEA）/南島」祖源。這些基因片段富含與自體免疫反應（如 SLE 紅斑性狼瘡）及皮膚屏障功能相關的變異。
分析： 這反映了 6,000 年來先民在台灣潮濕熱帶環境下的演化選擇，雖提升了對寄生蟲的抵抗力，卻導致現代生活中較高的過敏及免疫疾病易感性。
第三節：藥物基因體學與臨床轉譯
關鍵成果： 延續陳垣崇院士團隊之研究，生醫所對 HLA-B*1502（卡巴馬平過敏）及 HLA-B*5801（降尿酸藥過敏）進行了族群分佈精確分析。
產出影響： 促成健保署強制規定特定藥物使用前須進行基因檢測，每年成功避免數百例嚴重的皮膚剝落症（SJS/TEN），節省數億元醫療支出。
參、 跨學科交叉分析：語言、考古與分生之整合
生醫所與史語所（王道還、洪曉純團隊）跨所合作，從分子生物學視角證實：
亮島人遺傳連續性： 確立馬祖亮島遺骸與當代原住民的母系連結。
平埔融合模型： 運用精密的 Admixture 分析，科學地解釋了林媽利醫師早期提出的「融合論」，將比例精確化至分子層次，平息了長期以來的族群血緣爭議。
肆、 未來五年研究主題與戰略方向 (Strategic Future Directions)
依據 2026 年當前技術趨勢，建議生醫所應聚焦以下三大主題：
多組學整合研究 (Multi-omics Integration)：
從單純的 DNA 定序，進入轉錄組（RNA）、蛋白質組及代謝組的整合，理解台灣人特有的「慢性病觸發機制」。
古基因體學（Paleogenomics）中心化：
建立台灣專屬的古 DNA 實驗室，針對全台考古遺骸進行全基因體提取，徹底釐清 6,000 年來島內人群交替的生物學動態。
人工智慧驅動的風險預測 (AI-driven Polygenic Risk Scores, PRS)：
開發本土化的「多基因風險評分」模型，應用於癌症（如肺腺癌，尤其是非吸煙女性）及心血管疾病的早期預警。
伍、 挑戰與限制評析 (Challenges & Constraints)
數據主權與資安： 20 萬人基因數據的保護面臨駭客威脅，需強化生醫大數據的資安層級。
少數族群樣本平衡： 目前 Taiwan Biobank 對於原住民及特定平埔部落的樣本量仍顯不足，可能導致研究結論的廣適性受限。
倫理法規： 隨著基因編輯（CRISPR）技術發展，生醫所須在族群演化研究與基因隱私倫理間建立更嚴密的紅線。
陸、 結論 (Conclusion)
中央研究院生醫所在台灣人生物學研究上，已成功將台灣從「全球基因研究的邊緣」推向「南島語族與東亞基因研究的核心」。未來的研究成果將不僅具備學術價值，更將成為建構台灣全民精準健康體系的科學基石。將持續督導並支持生醫所與國內各大學（如陽明交大基因體中心）之橫向合作，確保台灣在族群遺傳學領域的全球領先地位。
B.生物醫學科學研究所（IBMS）在「台灣人生物學與群體遺傳學」研究成果的權威性綜述報告。
報告將 2026 年前的核心研究進行整合，分析其如何從基礎序列解碼轉向功能性精準醫療，並評估其對國家生物安全及全民健康的戰略意義。
研究範疇： 群體遺傳學、演化醫學、台灣生物資料庫（Taiwan Biobank）
壹、 摘要 (Abstract)
本報告旨在評析中央研究院生物醫學科學研究所（下稱生醫所）在台灣人生物學研究之貢獻。過去十年，生醫所成功建立全球領先的台灣族群專屬基因圖譜，並透過大規模全基因體關聯分析（GWAS），定義了台灣人在免疫、代謝及藥物反應上的獨特生物學性狀。本研究不僅證實了台灣族群六千年的演化遷徙路徑，更實質改善了本土常見重大疾病的臨床防線。
貳、 核心研究成果與分析 (Core Research Achievements)
第一節：台灣人全基因體變異圖譜之建立
生醫所主導之 Taiwan Biobank 已累積超過 20 萬名本土參與者數據。
關鍵成果： 研發出專為台灣漢人設計的「TWB 專屬基因晶片」，針對本土特有的 65 萬個單核苷酸多型性（SNP）進行精確掃描。
督導評論： 此舉克服了西方主流基因數據（如 UK Biobank）在亞洲族群應用時的「遺傳偏誤」，使台灣人遺傳研究具備自主性。
第二節：演化醫學：南島血緣與現代疾病之鏈結
結合生醫所研究員與可文亞教授等校外學者的合作成果：
發現： 台灣人基因體中留存約 15% 的「島嶼東南亞（ISEA）/南島」祖源。這些基因片段富含與自體免疫反應（如 SLE 紅斑性狼瘡）及皮膚屏障功能相關的變異。
分析： 這反映了 6,000 年來先民在台灣潮濕熱帶環境下的演化選擇，雖提升了對寄生蟲的抵抗力，卻導致現代生活中較高的過敏及免疫疾病易感性。
第三節：藥物基因體學與臨床轉譯
關鍵成果： 延續陳垣崇院士團隊之研究，生醫所對 HLA-B*1502（卡巴馬平過敏）及 HLA-B*5801（降尿酸藥過敏）進行了族群分佈精確分析。
產出影響： 促成健保署強制規定特定藥物使用前須進行基因檢測，每年成功避免數百例嚴重的皮膚剝落症（SJS/TEN），節省數億元醫療支出。
參、 跨學科交叉分析：語言、考古與分生之整合
生醫所與史語所（王道還、洪曉純團隊）跨所合作，從分子生物學視角證實：
亮島人遺傳連續性： 確立馬祖亮島遺骸與當代原住民的母系連結。
平埔融合模型： 運用精密的 Admixture 分析，科學地解釋了林媽利醫師早期提出的「融合論」，將比例精確化至分子層次，平息了長期以來的族群血緣爭議。
肆、 未來五年研究主題與戰略方向 (Strategic Future Directions)
依據 2026 年當前技術趨勢，建議生醫所應聚焦以下三大主題：
多組學整合研究 (Multi-omics Integration)：
從單純的 DNA 定序，進入轉錄組（RNA）、蛋白質組及代謝組的整合，理解台灣人特有的「慢性病觸發機制」。
古基因體學（Paleogenomics）中心化：
建立台灣專屬的古 DNA 實驗室，針對全台考古遺骸進行全基因體提取，徹底釐清 6,000 年來島內人群交替的生物學動態。
人工智慧驅動的風險預測 (AI-driven Polygenic Risk Scores, PRS)：
開發本土化的「多基因風險評分」模型，應用於癌症（如肺腺癌，尤其是非吸煙女性）及心血管疾病的早期預警。
伍、 挑戰與限制評析 (Challenges & Constraints)
數據主權與資安： 20 萬人基因數據的保護面臨駭客威脅，需強化生醫大數據的資安層級。
少數族群樣本平衡： 目前 Taiwan Biobank 對於原住民及特定平埔部落的樣本量仍顯不足，可能導致研究結論的廣適性受限。
倫理法規： 隨著基因編輯（CRISPR）技術發展，生醫所須在族群演化研究與基因隱私倫理間建立更嚴密的紅線。
陸、 結論 (Conclusion)
中央研究院生醫所在台灣人生物學研究上，已成功將台灣從「全球基因研究的邊緣」推向「南島語族與東亞基因研究的核心」。未來的研究成果將不僅具備學術價值，更將成為建構台灣全民精準健康體系的科學基石。將持續督導並支持生醫所與國內各大學（如陽明交大基因體中心）之橫向合作，確保台灣在族群遺傳學領域的全球領先地位。
參考資源： 中央研究院生物醫學科學研究所官網 | 台灣生物資料庫成果報告
其他人也在看
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
一半台灣人有的「喝酒臉紅」毛病！ 《紐約時報》也注目估5億人突變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 歲末年終，各種聚餐尾牙，如果你是一喝酒就臉紅的人，千萬要小心！根據國內統計，台灣有接近一半（49%）國人有東亞人特有的遺傳性疾病「酒精不耐症」，無法代謝乙醛，比率全世界第一高，往往「半瓶啤酒就臉紅心跳」，而這樣的話題近日也登上《紐約時報》，以「亞洲臉紅症（Asian glow）」為題，提醒這種現象並非單純的不勝酒力，...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 2 天前 ・ 3
早洩了？性興奮前流出透明黏液 泌尿科醫：別誤認為精液
不少男性在性興奮時會發現內褲濕濕的，擔心自己是否早洩。泌尿科醫師指出，這種透明黏液其實是尿道球腺液，屬於正常生理反應，常被誤認為精液，但若伴隨異常症狀則須留意潛在疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
川普吃「高劑量阿斯匹靈」長達25年 台大醫：恐有出血風險
美國總統川普(Donald John Trump)近來健康備受關注，他接受《華爾街日報》專訪時透露，自己持續25年每日服用阿斯匹靈(aspirin)劑量達325毫克。這個劑量遠超過梅約醫院(Mayo Clinic)針對60歲以上族群預防心血管疾病所建議的81毫克低劑量。川普強調，儘管醫療團隊多次建議減量，他仍堅持原有用藥方式。台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道表示，阿斯匹靈建議劑量為81毫克至100毫克，過往研究顯示低劑量與高劑量在抗凝血、血液清澈效果一致，高劑量並無更佳效果，反而腸胃不適、出血風險明顯上升。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 5
甲狀腺結節≠良性！她健檢揪出甲狀腺癌，沒家族史也得！醫：結節出現「這些狀況」速就醫
1位28歲女性，無任何慢性疾病亦無癌症家族史，因健康檢查時發現甲狀腺結節，於是前往臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科複查，於門診就醫時，病人抽血報告正常，超音波顯示右側甲狀腺有1個低回音、邊緣不規則且合併鈣化、大小約1.4公分的結節。因疑似惡性腫瘤，因此安排甲狀腺細針穿刺抽吸檢查，病理報告顯示高度疑似甲狀腺乳突癌，轉介至中興院區外科評估手術，病人後續接受了甲狀腺切除術，確認為甲狀腺乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma），目前持續門診追蹤中。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
曾凍卵14顆全覆沒 英文老師Sandra平安產子
[NOWnews今日新聞]44歲跨界藝人暨英文名師《AmazingTalkerShow》首席主持人Sandra（徐有潔）於近日平安順產，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。從過去凍卵的14顆卵子在基因檢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
川普自爆長服「高劑量阿斯匹靈」通血路 醫示警「別學」教5招自然護心
美國總統川普（Donald Trump）近期接受美媒專訪，自曝長達 25 年來，每天服用高達 325mg 的「高劑量阿斯匹靈」來維持血液稀釋，引發醫學界關注。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 15
有致癌、心血管疾病風險！醫師：我從來不吃「這3類」食物
迎來2026年，相信很多人都對自己立下了新的期許，也有不少人都希望在未來新的一年的生活方式能夠更健康。初日診所減重專科醫師陳威龍日前就特別指出了自己從來不吃的8種食物，也許大家可以減少這8種食物的攝取，讓自己新的一年能夠健康起來！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
預防癌症不只戒糖！醫示警：別讓細胞走上「高糖解」之路
預防癌症的關鍵不在於戒糖，而是避免讓細胞長期處於「高糖解」的代謝狀態。一項發表於《International Journal of Molecular Sciences》的綜論說明，癌細胞的高糖解現象與瓦堡效應，揭示癌細胞嗜糖的真正原因。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
醫生絕對不吃3種食物 其中這1類更被列為一級致癌物
美食人人愛，但不少食物容易對身體造成負擔，吃多了反而傷身。減重專科醫師陳威龍分享影片表示，有3類食物是醫生絕對不吃的，因為吃多了容易造成糖尿病、高血壓，甚至提高癌症風險，因此他建議大家想要更健康，最好避免吃太多這些食物。聯合新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
枕邊人呼聲震天怎麼辦？ 網熱議「六大止鼾對策」
夜晚本應是安心休息的時光，卻常被伴侶震耳欲聾的鼾聲攪碎？長期打呼不僅影響枕邊人，更可能是健康警訊。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》觀測近一年數據，揭曉「六大打呼改善方式」聲量排行榜。其中，「手術治療」因侵入性高引發正反熱議，而「減重」與「調整睡姿」則被公認為最實用且低門檻的止鼾起手式。醫療介入：手術與呼吸器的選擇難題在聲量排行榜中，「手術治療」獲得最高關注度，但網友對其必要性存在明顯分歧：手術派： 醫師指出，打鼾源於上呼吸道阻塞與振動，手術（如鼻腔、舌根或軟顎手術）能有效拓寬呼吸道。部分深受其擾的網友支持：「既然影響生活，趁年輕復原快快去做。」保守派與呼吸器派： 不少人對侵入性手術持謹慎態度，認為應先嘗試非侵入方式。有網友分享：「不用白開刀，直接戴正壓呼吸器（CPAP）就好。」透過氣壓支撐呼吸道，是許多醫師推薦的保險首選。生活調整：減重不僅是為了身材，更是為了呼吸「減重」被視為治本的關鍵方式之一，前職籃選手哈孝遠便曾透過 3 個月減重 18 公斤成功改善打呼。關鍵機制： 頸部與咽喉若堆積過多脂肪，會擠壓呼吸道使其變窄。胸腔科醫師警告，嚴重者恐引發台灣好新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 5 天前 ・ 6
慢性發炎恐致瘦不下來！營養師：90%民眾都有這問題
肥胖是一種慢性疾病，會讓身體長期處於低度慢性發炎狀態，也是許多人減重失敗的主因。營養師李婉萍表示，約90%的人都有慢性發炎問題，並提供7項自我檢測指標供民眾參考。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭
今年1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到，天氣寒冷，但大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」，而冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。對此提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運養生與禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
泡腳20分鐘助眠穩血壓！醫示警「糖尿病患別碰」以免截肢
營養功能醫學醫師劉博仁指出，近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效，水溫應控制在攝氏40至42度、水位高度至少蓋過三陰交穴、時長以20分鐘為限。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵
基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘表示，學會燙青菜與蒸煮魚類是追求健康長壽的首要技能，光靠外食難以攝取充足營養。他即便工作繁忙，週末仍會親自前往傳統市場選購當季食材，認為物美價廉且營養豐富，這些都是外面便當無法提供的。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
40歲後開始代謝差、容易胖？中醫提醒「養好肝」是關鍵，從每天5件事開始找回健康
過了40歲，總覺得代謝差、容易胖，健康檢查開始出現紅字，逐漸逼近的更年期，也令人感到焦慮且不適？別擔心，只要養好肝，就會有幫助喔！姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 1
雞胸肉不能這樣吃！恐害血糖失控 身體越來越累
忙碌的午餐時刻，很多人都選擇以超商的即食雞胸肉當作午餐。即食雞胸肉既方便又含有豐富的蛋白質，乍看之下確實是很合理的午餐選項，只是即食雞胸肉有一個不為人知的陷阱。 沒吃脂肪 恐害蛋白質白吃了 「健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 2026年一開始，大陸冷氣團就報到，中央氣象署監測今（2）日清晨最低僅有9.6度，低溫衝擊，衛生福利部國民健康署特別提醒「心血管疾病患者、高齡長者及三高族群」首當其衝，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。 氣溫驟降時，國健署署長沈靜芬表示，血管會自然收縮、血壓上升，如果慢性病控制...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3