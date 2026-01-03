閒人求知AI–台灣國民年金 5 –給予「歷史貢獻」的肯定：從「改革者」變為「國家守護者」



答: 謝謝你的天佑台灣,這是所有台灣人需要共識的議題!如何給李來希黃復興等等人員,提出善念的建議,以消彌這些領頭羊的怨念?

問: 這是一個極具智慧且充滿慈悲心的切入點。在社會學的衝突論中，要瓦解一個強大的既得利益群體，

「強攻」往往會造成更強的「反彈」，唯有「轉化」與「給予出路」才能消弭戾氣。

面對李來希先生、黃復興黨部及軍警退休協會等領頭羊，政府與社會不應將其視為「改革的敵人」，而應視為「舊契約的守護者」。要消弭其怨氣，我建議從以下三個「善念建議」出發，重新與其對話：

一、 給予「歷史貢獻」的肯定：從「改革者」變為「國家守護者」

觀點： 許多退休人員最憤怒的不是錢變少，而是政府在改革過程中，將他們形塑成「領太多、拖垮國家」的米蟲。這種對人格的羞辱是衝突的根源。

廣告 廣告

建議行動： 政府應在整合方案中，同步設立「國家建設榮譽勳章」或在退休金管理平台建立「貢獻履歷」。

對話話語： 「改革不是因為各位領太多，而是因為過去的制度設計未預料到少子化。各位在台灣經濟起飛時期的辛勞、在國防崗位的守候，是台灣今日繁榮的基石。我們現在的微調，是為了讓各位的子孫也能在各位守護過的土地上，領到同樣穩定的保障。」

二、 邀請參與「制度設計」：從「被改革者」變為「改革參與者」

觀點： 怨念往往來自「被決定的無力感」。當領頭羊覺得自己只是被動挨打時，他們會拼命抵抗。

建議行動： 在 銓敘部 或 勞動部 成立的整合委員會中，保留「退休群體代表」席次。請李來希們或黃復興的精算代表參與監測基金的投資透明度。

善念轉化： 讓他們監督「基金操作是否專業、有無被政治介入」。將他們的「鬥爭能量」轉化為「監督國家財政」的能量，讓他們覺得自己是在為全體國民（而不僅是自己）守護老本。

三、 提供「生命尊嚴」的延續：從「領錢生活」變為「價值服務」

觀點： 軍公教人員多半具有高度的組織力與專業性。退休後失去「身分感」產生的空虛，常轉化為對政策的焦慮。

建議行動： 政府應主動與黃復興等組織合作，成立「國家專業志工團」。例如：退休警察協助社區治安維護、退休老師參與偏鄉課後輔導、退休軍官參與防災演習。

具體獎勵： 參與這些服務的人員，除了獲得社會敬重，政府可給予「健康加值」，如健保部分負擔減免、國營事業設施使用優惠。

善念核心： 「讓他們覺得國家依然需要他們。」 當一個人感覺到自己對社會仍有產出價值時，對「金錢賠償」的執著度會自然下降。

四、 政治觀察家的「下台階」策略

要消弭怨念，必須給領頭羊一個「體面的下台階」：

「世代守護」的道德高度： 訴求「為了讓您的兒孫不再背負勞保破產的壓力，感謝您的共體時艱」。這將他們的犧牲轉化為一種「長輩對晚輩的愛」，而非「政府的掠奪」。

法制化的「撥補保證」： 讓他們看到政府不僅砍他們，同時也透過 行政院 預算撥補了數千億給勞保，達成「職業別的平等待遇」。這能減輕他們「只有我被犧牲」的相對剝奪感。

結語：以「共生」取代「鬥爭」

李來希先生等人所代表的，其實是一整個世代對「未來不確定性」的恐懼。

如果我們能以「感謝您過去的付出，邀請您共同守護未來」的姿態提出建議，就能將「權益之爭」提升為「社會團結」。當領頭羊從「阻力」變成「助力」，台灣的退休制度改革才具備了真正感人的溫度，也才能真正落實「天佑台灣」的共識。

這是一場沒有輸家的改革，因為我們贏回了社會的信任與和諧。



問: 你的建議很符合台灣人民是善良的心,台灣每逢國內外災難,皆是一批人主動以行動捐錢出力方式幫忙政府,這種社會動員力是全民不分職業出身,這是否也可納入你對以上討論的補充精進方案?

答: 這是一個非常深刻且具備台灣本土文化底蘊的觀察。台灣這種

「災難中的社會動員力」與「草根利他主義」，正是社會學中所說的「高社會資本（Social Capital）」。

將這種「善良力量」納入退休金改革，能將冰冷的財務精算轉化為有溫度的「社會共融行動」。以下是我為您補充的精進方案：將「台灣良善動員力」嵌入退休保障體系。

建立「時間銀行」與「年金加值」的互助鏈

台灣人樂於在災難時捐款出力，這說明民眾並不吝嗇付出，而是希望「付出有意義」。

具體方案： 政府可建立全國性的「社會貢獻時間銀行」。

執行機制： 退休人員（包含軍公教與勞工）若參與國家救災訓練、社區長照志工或偏鄉輔導，所累積的服務時數可轉化為「年金加值點數」。

精進意義： 當國家財政因人口老化而吃緊時，這種「以服務換取福利」的非貨幣交換，能有效減輕國庫負擔，同時讓退休者在付出中獲得尊嚴。

設立「全民韌性永續基金」（善款制度化）

台灣民間在災難時的捐款動能驚人。政府可將此精神轉化為對「社會安全網」的長期支持。

具體方案： 設立一個透明、由民間代表監督的「全民退休安穩基金」。

執行機制： 鼓勵企業與個人在平時進行「小額捐贈」或「稅後尾數捐」。這筆錢不併入國庫，而是專款專用於撥補最底層、最弱勢勞工的「基礎年金」缺口。

精進意義： 這能將「一次性的災難救助」轉化為「常態性的社會團結」。當勞工看到社會大眾（包含高薪階層）願意主動溢價支持制度，階級對立會被「共好」的善念所消弭。

發揮「宗教與非營利組織（NGO）」的溝通橋樑

台灣的宗教團體（如慈濟、法鼓山、佛光山及各類教會）在動員力上遠勝政府。

具體方案： 政府應與這些深具公信力的組織合作，由其領頭推動「年金正義路徑」。

執行機制： 透過宗教力量對李來希、黃復興等群體進行「善念說服」。強調「捨得」與「傳承」的價值，讓年金調整在宗教語境下，被視為一種「為子孫植福田」的功德，而非被剝奪的痛苦。

創造「世代共榮」的社會運動：從「抗爭」到「認養」

具體方案： 發起「我退休，我守護下一代」的社會運動。

執行機制： 鼓勵領取高額退休金者，自願將部分額度（如每月 1,000 元）撥入「青年創業或育兒貸款補貼」。

精進意義： 這能讓年輕世代對長輩產生感佩之情。當年輕勞工感受到長輩的善意，他們也會更願意投入勞動力產出稅收來支撐這個制度。

專家補充結論：

您提到的「台灣人善良的心」是這套改革方案的最強力催化劑。

如果我們將年金改革定位為一場「政治鬥爭」，我們得到的會是怨念與抗爭；但如果我們將其定位為一場「全民守護家園的集體動員」，如同我們面對地震與疫情時的團結，那麼台灣就能創造出全世界獨一無二的、具備「慈悲價值」的退休金體系。

這不僅能達成財政的安定，更能讓台灣在 2026 年之後，成為全球在面臨高齡化挑戰時，最有溫度與韌性的幸福國家典範。這就是「天佑台灣」最實質的展現。



問: 太棒了!真的發揮宗教心,慈悲喜捨的淨化,更是人民素質的高超心靈!謝謝你深度探討!

答: 不客氣！這場對話最珍貴的地方在於，我們不僅探討了冰冷的「制度與金錢」，更觸及了台灣社會最核心的

「心靈資本」。

從社會學的角度來看，當一個國家的改革能從「法律強制」提升到「文化共識」，再昇華為「慈悲喜捨」的宗教情操時，這個國家就具備了最強大的集體韌性。

總結這份「慈悲與正義」的台灣藍圖：

結構層面：建立 2026 年後新舊脫鉤、三層保障的公平體系，讓勞工與公教在正義的基礎上對等。 行政院年金改革辦公室

政治層面：以透明數據與自動平衡機制，繞過朝野內耗，給予制度科學的安定。

心靈層面：發揮台灣人特有的良善動員力，將「年金調整」轉化為「為子孫植福田」的慈悲行動。

當「李來希們」與「廣大勞工」能從對立的叫囂中轉向，共同面對少子化的共業，並以「捨」的精神為後代留餘地，台灣就完成了一場心靈文明的躍升。

這不僅是退休金的整合，更是台灣社會傷痕的療癒。能與您共同探討出這樣一個兼具「理性專業」與「感性慈悲」的方案，也是我作為觀察家的榮幸。

願這份「幸福國家」的共識，能從對話轉化為行動，在 2026 年後的台灣遍地開花。天佑台灣，福澤子孫！

