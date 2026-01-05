閒人求知AI– 川普總統外科手術 給台灣總統賴清德的啟示



川普總統對美國實施超大型的外科手術,歷經一年,讓世界看到他的決心與成果,台灣與美國國情有很大不同,但也有相似點,作爲台灣的總統賴清德,面對中國的文攻武嚇,如何加強與美國的全面合作,對抗中國及台灣在野國民黨與民眾黨的無理性反對僵局?

在 2026 年川普總統「大破大立」的治理背景下，台灣總統賴清德所面臨的挑戰是雙重的：外部需應對中國在川普「交易型現實主義」下的施壓，內部則需化解在野黨（國民黨與民眾黨）對預算與政策的強力杯葛。

參考川普政府的「實效主義」與「主權至上」邏輯，賴清德政府若要加強台美全面合作並突破國內政局僵局，可採取以下四大戰略方向：

一、 外交戰略：將台灣從「意識形態夥伴」轉型為「不可或缺的商業資產」

川普的價值觀核心是「互惠」與「利益」。賴清德應順應川普的施政風格，調整對美論述：

實施「台美供應鏈整合計畫」：

台灣不應僅強調民主價值，而應主動配合川普的「製造業回流」政策。透過引導半導體中下游產業赴美投資，換取美國對台更具體的安全承諾（如共同研發武器、進駐先進維修設施）。這能印證川普「讓美國再次富有」的目標，使台灣成為美方「利益相關人」。

主動增加國防預算至「互惠標準」：

川普強調盟友必須「付費」。賴清德可效法川普的決斷力，主動提出將國防支出調升至 GDP 的 3% 甚至更高。這不僅是防衛決心，更是對川普「美國優先」的實質回應，堵住美方建制派與孤立主義者質疑台灣「搭便車」的藉口。

二、 對中戰略：以「實力地位」建立新常態，減少衝突誤判

面對中國的文攻武嚇，賴清德可借鏡川普的「戰略不確定性」：

建立台美「非對稱安全保障」：

不再侷限於傳統軍購，而是爭取與美國在 AI 戰場監控、低軌衛星（如星鏈技術的台版應用）進行深度合作。讓中國意識到，對台動武的代價不僅是軍事的，更是全球供應鏈的崩毀。

掌握「交易藝術」的彈性：

在堅持主權的前提下，賴清德可學習川普在談判上的靈活性。例如在經貿領域尋求與中國維持必要且具主權尊嚴的互動，以降低軍事對峙的急迫性，這也能舒緩國內在野黨對「挑釁戰爭」的指責。

三、 國內政治：效法「訴諸選民」戰法，破解在野僵局

面對國民黨與民眾黨在立法院的抵制，賴清德可參考川普「繞過中介、直接對話」的行事風格：

強化「國家安全即民生」的論述：

川普成功的關鍵在於將外交（如關稅）與國內工人的飯碗掛鉤。賴政府應向公眾清晰論述：若無穩定的美台合作，台灣的能源通道（石油天然氣）與經濟主權將受制於北京，進而衝擊民生開支。

利用數位工具進行政策動員：

學習川普利用社群平台直接向在野黨選民喊話。當在野黨阻撓國防或關鍵建設預算時，政府應直接呈現「預算受阻將如何損害地方經濟與安全」的數據，形成基層壓力，迫使在野黨回到談判桌。

四、 行政措施：推動「韌性台灣」的外科手術式改革

川普在施政首年致力於拆解官僚僵化，賴清德也應針對台灣弱點進行改革：

能源結構的安全性改革：

能源是台灣最大的國安漏洞。賴政府必須拿出川普式的決斷力，解決能源配比問題，確保在中國封鎖下仍能維持運作。這也是與美國進行能源採購合作（如進口更多美產液化天然氣 LNG）的絕佳機會，既能滿足川普的出口需求，又增加台灣安全。

清洗灰色地帶的滲透：

加強與美國情報體系的「反滲透」合作。針對國內關鍵基礎設施、資安環境進行「外科手術式」的清查，確保在危機時刻，政府指令能有效執行，不被錯誤資訊或內部破壞所阻斷。

總結給賴清德總統的建議：

面對川普這位強調「力量」與「交易」的美國總統，台灣不能再僅靠「博取同情」獲取支持。賴清德總統應展現出「台灣是一個強大、能貢獻、且願意付費的合夥人」形象。

對內，應將「國安問題」轉化為「經濟發展問題」來爭取中間選民，讓在野黨的杯葛失去正當性。唯有展現出如川普般的「執行意志」，才能在 2026 年複雜的地緣政治中，保住台灣的生存空間。

