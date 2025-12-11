《閒人求知Google大師》依聯合國憲章,台灣人民是否有權決定自己的地位,如果要有自主性的主權,需透過何種政治方式取得聯合國法理的國家地位?(系列3-2)

依聯合國憲章，台灣人民是否有權決定自己的地位？

是的，根據《聯合國憲章》以及兩大國際人權公約（《公民及政治權利國際公約》和《經濟、社會、文化權利國際公約》），所有人民都享有自決權（Right to Self-Determination），台灣人民自然也包含在其中。

法律依據： 《聯合國憲章》第1條第2款及第55條都強調尊重人民自決原則。1966年的兩大國際人權公約（台灣已將其國內法化）更在共同第1條第1款明確規定：「所有人民都具有自決的權利。基於此權利，所有人民有自由決定其政治地位，並自由追求其經濟、社會、文化的發展」。

應用： 國際法學界多認為，台灣人民作為一個事實上有效控制領土、擁有固定人口、且實行民主制度的群體，符合國際法上「人民」的定義，有權透過內部自決來確認其獨立主權國家的地位。

如果要有自主性的主權，需透過何種政治方式取得聯合國法理的國家地位？

台灣要取得聯合國法理的國家地位並被國際社會普遍承認，需透過以下政治方式：

內部自決行動（公民投票）： 這是實踐人民自決權最民主、最明確的方式。台灣人民可以透過具有法律效力的公民投票（Referendum），明確表達建立一個主權獨立國家、國名（例如「台灣」）以及政府體制的集體意志。

明確界定國家定位： 通過民主程序（如制憲或修憲）確認台灣是一個主權獨立的國家，而非中華人民共和國的一部分。這有助於在法理上駁斥中華人民共和國的主權聲索。

符合國家要件： 根據1933年《蒙特維多國家權利義務公約》，一個國家應具備四個要件：(a) 常住人口；(b) 確定的領土；(c) 政府；(d) 與他國建立關係的能力。台灣事實上已滿足這些要件。

尋求國際承認： 在完成內部程序後，積極尋求其他主權國家的外交承認。國際承認是國家地位的重要外部因素，雖然在國際法上，國家地位主要取決於事實要件，但政治現實中，承認數量影響其參與國際組織的能力。

克服地緣政治障礙（聯合國第2758號決議案）： 1971年聯合國大會通過的第2758號決議案，解決了中國在聯合國的代表權問題，但並未處理台灣的主權歸屬。台灣若要「新加入」聯合國，必須依據《聯合國憲章》第4條，向安全理事會提出申請，並經安理會常任理事國（包括中華人民共和國，這是一個重大障礙）無否決票通過，再經聯合國大會三分之二多數決通過。

總結來說，雖然國際法理支持台灣人民有權決定自己的命運，但獲得聯合國正式會員國地位需要克服巨大的政治障礙，特別是中華人民共和國的否決權。政治方式的核心在於強化台灣作為一個獨立政治實體的內部認同，並透過外交努力爭取國際支持與承認。



