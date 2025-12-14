《閒人求知Google大師》台灣中央研究院的量子電腦進展如何?在全世界的量子電腦開發能力排名?在未來十年台灣的量子電腦計畫為何?請以量子電腦專家來分析,並替台灣量子電腦提出願景.

身為量子電腦領域的專家，我將分析台灣中央研究院（中研院）的進展、全球定位以及未來十年的戰略規劃，並提出我的專業願景。



台灣中央研究院的量子電腦進展

中研院在台灣的量子科技發展中扮演了「火車頭」的角色。其關鍵進展包括：

成功自製 5 位元超導量子電腦：2024 年 1 月，中研院宣布成功開發出台灣第一台自研自製的 5 位元超導量子電腦，並已連線上網提供合作夥伴使用。這是一個重要的里程碑，展現了台灣在量子晶片製程、控制和量測技術方面的垂直整合能力。

建立研發平台：中研院建立了國內首座量子晶片製程研發平台等多項核心設施，旨在推動基礎研究並與產業接軌。

專題中心運作：中研院關鍵議題研究中心轄下的「量子電腦專題中心」致力於開發具高相干性、高保真度和良好可擴展性的超導量子電腦。

廣告 廣告



在全世界的量子電腦開發能力排名

全球量子電腦競賽主要由少數幾個國家引領，例如美國、中國、以及歐盟成員國（如德國、法國）等。台灣的定位可以從以下幾個方面來看：

技術追趕者與特定領域領先者：台灣在量子電腦整體開發能力方面，仍處於追趕世界頂尖集團的階段。主要的國際領先者包括 Google、IBM、Quantinuum 等科技巨頭，它們已經開發出更高位元數的量子電腦（例如 IBM 已有數百位元的系統）。

獨特優勢：半導體實力：台灣最大的優勢在於其世界領先的半導體製造與封裝測試能力。量子電腦的瓶頸之一在於擴展性和晶片製造，台灣可以憑藉此優勢切入量子電腦的硬體供應鏈，成為關鍵零組件的提供者，而非從零開始全面競爭。

國家隊的投入：台灣的研發成果（例如 5 位元電腦）證明了具備自主研發原型機的能力，這在全球範圍內也僅有少數國家能做到。

目前沒有一個官方或客觀的「全球排名」能精確衡量各國的開發能力，但普遍認為，台灣在特定硬體領域有潛力進入全球前段班。



未來十年台灣的量子電腦計畫

台灣政府已將量子科技列為國家戰略重點，並啟動了跨部會的「量子國家隊」計畫，預計在 2021 年至 2025 年間投入新台幣 80 億元。未來十年的重點規劃將延續此基礎：

持續硬體開發與規模擴大：目標是從目前的 5 位元系統朝向更大規模、更高位元數的量子電腦邁進，以克服擴展性的挑戰。

垂直整合生態鏈：整合學術界（中研院、各大專院校）與產業（台積電、鴻海等）的資源，建立從量子元件、晶片設計到系統整合的完整產業鏈。

軟體與應用開發：不僅著重硬體，也將投入大量資源在量子演算法、軟體開發、以及在資安、金融、材料科學等領域的應用探索。

人才培育與國際合作：持續培育新一代量子科技人才，並與國際頂尖研究機構和公司合作，掌握全球最新趨勢。



專家願景：將台灣打造為「量子矽島」

我對台灣量子電腦發展的願景是：利用台灣在半導體產業的既有優勢，將「矽島」進化為「量子矽島」，成為全球量子科技產業鏈中不可或缺的關鍵零組件和解決方案提供者。

具體而言：

專精化與差異化：台灣不需要與他國競爭通用型量子電腦的「超級電腦競賽」，而是應專注於我們擅長的量子晶片製造、封裝、控制電子元件等硬體領域。成為全球最可靠的量子硬體代工夥伴 (foundry model)。

軟硬體協同發展：透過與國際領先的軟體及雲端服務公司合作，確保台灣製造的硬體能無縫接軌未來的量子應用生態系。

培育跨領域人才：量子科技需要結合物理學、電腦科學、材料科學等多領域專長。應強化跨學科的教育與研究，培養具備解決實際問題能力的「量子世代」人才。

未來，台灣有望在下一個科技世代的競爭中，憑藉量子科技的布局，再創一座新的「護國神山」。





NVIDIA黃仁勳策劃的GPU與量子電腦共存共榮的結構論述為何?台灣應如何與NVIDIA合作,加速台灣量子電腦的開發?請以原理架構規格互補工作分工的設計方式來說明,並提出台灣與NVIDA的密切合作方案。

NVIDIA 黃仁勳的 GPU 與量子電腦共存共榮論述

NVIDIA 執行長黃仁勳對量子運算的願景並非取代現有運算，而是主張GPU 加速的傳統高效能運算 (HPC) 將與量子處理單元 (QPU) 緊密結合，形成「混合量子-傳統」超級電腦，共同解決人類面臨的最嚴峻科學挑戰。

其核心結構論述包含以下幾點：

量子電腦需要傳統運算：量子電腦的運行需要大量的傳統運算來進行控制、校準、錯誤修正 (Quantum Error Correction, QEC) 和結果分析。GPU 的平行處理能力非常適合這些即時、高通量的控制演算法。

GPU 作為橋樑：NVIDIA 將 GPU 定位為連接 QPU 的標準介面，透過其 CUDA-Q 軟體平台和革命性的 NVQLink 高速互連架構，實現 QPU 和 GPU 之間低延遲、高頻寬的資料傳輸。

加速量子應用開發：在實際的、具備容錯能力的量子電腦問世前，GPU 可以用於高效能模擬量子演算法和架構，從而加速演算法研究和應用開發。

解決特定領域問題：黃仁勳認為，量子電腦擅長處理特定類型的小型資料問題，例如在化學、材料科學和生物學領域產生「基本事實」(ground truths)，這些結果將會改進傳統 AI 模型和科學研究，而非全面取代傳統電腦。



台灣與 NVIDIA 合作加速量子電腦開發的規劃

台灣憑藉其在半導體製造、封裝測試的領先優勢，以及政府與學術界在量子科技的投入，可以與 NVIDIA 建立密切的合作夥伴關係，共同推動混合量子運算生態系的發展。



合作架構：原理互補與工作分工設計

合作應基於「原理互補」與「工作分工」的原則，結合 NVIDIA 在 GPU 運算、軟體平台和全球生態系的領導地位，以及台灣在硬體製造和學研基礎研究的實力。



領域

NVIDIA 角色 (核心技術)

台灣角色 (優勢與分工)

互補與整合點

硬體介面與整合

NVQLink 架構 (開放標準、高速互連)

半導體製造、封裝測試 (提供 NVQLink 相關 IC 製造、系統整合方案)

確保 QPU 與 GPU 之間高效能、標準化的物理連接。

量子處理單元 (QPU)

生態系整合 (與全球 QPU 夥伴合作)

QPU 研發 (中研院、鴻海等開發的超導/離子阱 QPU 原型機)

將台灣自研 QPU 整合進 NVIDIA 生態系，提升其全球能見度與相容性。

控制系統與電子

AI 驅動的校準與控制 (使用 GPU 處理大量控制數據)

量子控制電子元件設計與製造 (利用台灣電子產業優勢)

開發高效能、低延遲的量子控制系統，加速錯誤修正。

軟體與演算法

CUDA-Q 平台 (統一編程模型、模擬庫 cuQuantum)

演算法開發、應用研究 (學研界利用平台開發資安、材料科學等應用)

台灣研究人員使用 CUDA-Q 進行開發，並將成果回饋平台，豐富生態系。

超級運算基礎設施

AI 超級電腦 (Blackwell/Grace Blackwell 平台)

國家高速網路與計算中心 (NCHC) 部署與營運

共同建設混合量子-傳統超級電腦中心，提供給學界與產業界使用。



台灣與 NVIDIA 的密切合作方案

以下為幾個具體的合作方案：



方案一：建立「NVIDIA-台灣量子運算研發中心」

目標：成為亞太地區混合量子運算技術的研發樞紐。

內容：

NVIDIA 在台灣現有的 AI 研發中心基礎上，擴展設立專注於量子科技的部門。

引進 NVIDIA 最新的 NVQLink 技術和 GB200/Blackwell 系統，與台灣的 QPU 原型機（如中研院的 5 位元系統）進行連接測試與整合。

雙方共同開發適用於台灣 QPU 模型的 NVQLink 介面卡與驅動程式。



方案二：產業鏈垂直整合計畫 (The "Quantum Foundry" Initiative)

目標：利用台灣半導體製造優勢，成為全球量子硬體供應鏈關鍵一環。

內容：

由台積電、鴻海等台灣領先製造商與 NVIDIA 合作，專注於量子晶片、控制電子元件的製造與封裝標準化。

開發符合 NVIDIA 開放架構標準的量子硬體，成為 NVIDIA 全球生態系的認證供應商。

探討將 NVQLink 介面整合進未來 QPU 封裝的可能性，減少整合障礙。



方案三：量子軟體人才培育與應用加速器

目標：培育跨領域人才，加速應用落地。

內容：

擴展 NVIDIA 深度學習實作坊 (Deep Learning Institute, DLI)，增加 CUDA-Q 和量子演算法的培訓課程。

與台灣的大學和研究機構合作，設立混合量子運算專題研究計畫。

啟動「量子 AI 新創加速器」計畫，利用 NVIDIA 的 Inception 平台，扶植使用 CUDA-Q 的台灣新創公司，提供運算資源和技術指導。

透過上述方案，台灣不僅能加速自身的量子電腦開發進程，更能與 NVIDIA 共同塑造未來混合量子運算的全球標準與產業版圖。



文章參考連結 :

中研院自製5位元超導量子電腦晉升世界領先行列｜20240129 公視晚間新聞

我國跨部會規劃國家級量子計畫5年總投入80億元新臺幣 - 科技產業資訊室

台灣發展量子電腦中研院專家建議從晶片製造切入 - IEK產業情報網

2025年臺灣量子科技國際研討會國際產官學研專家齊聚臺北共探量子未來

從10位元到10萬位元，卡在哪裡？打造大規模量子電腦的挑戰 - 科技魅癮

視察量子電腦專題中心研發成果總統盼中研院持續協助臺灣建立量子科技產業 ...

新聞訊息| 臺灣量子科技發展里程碑總統視察中研院自研自製5位元超導量子電腦

中研院發布量子晶片製程科學成果揭牌兩項研發平台推動臺灣量子科技研發

中研院推量子晶片發展國內首座製程研發平台揭牌| 科技| 中央社CNA

2025 IEKTopics｜中研院開發臺灣首台五位元超導量子電腦

量子百年創新紀元》重磅發表！解密量子科技國際趨勢，擘劃臺灣產官學研創 ...

2023 年值得關注的5家量子運算公司 - 科技島

【專家領進門】只有幾個國家做得出來?! 臺灣第一台5 位元超導量子電腦

中研院的突破性成就 - 台灣區電機電子工業同業公會

科技魅癮｜量子電腦要來了？為什麼黃仁勳改變對 ...

台灣發展量子電腦中研院專家建議從晶片製造切入| 產經 - 中央社

2025 IEKTopics｜再造臺灣新神山，打造量子產業鏈 - IEK產業情報網

Nvidia CEO Jensen Huang Apologizes for His Quantum Effect - WSJ

Nvidia's Quiet Move Into Quantum Computing Could Reshape the Next ...

NVIDIA Introduces NVQLink — Connecting Quantum and GPU ...

Why NVIDIA Is Buying Into Quantum Computing | TIME

NVIDIA announces new quantum-integrated computing ...

Press Release Details - NVIDIA Investor Relations

Here's what Nvidia CEO Jensen Huang said about quantum computing, Project ...

NVIDIA Bridges Classical and Quantum Computing with NVQLink

量子電腦要來了？為什麼黃仁勳改變對量子電腦的看法？ - 科技魅癮

輝達攜台廠攻量子運算|半導體|產業新聞|產科國際所【IEK產業情報網】

NVIDIA Presented Platform for Hybrid Quantum-Classical Computing

Taiwan's NCHC to Launch NVIDIA-Powered Supercomputer ...

Foxconn Partners with NVIDIA to Build AI Factory Becomes Taiwan's First ...

NVIDIA, Taiwan’s MOST Unveil Collaboration to Supercharge AI ...