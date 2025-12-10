《閒人求知Google大師》台灣國民黨及民眾黨內皆有大量不願中國統治選民,但投票行為確支持黨的侯選人,在中央立法院作出削弱台灣競爭力與生存法案?(系列2-13)

台灣國民黨與民眾黨內部確實存在許多不願被中國統治的選民。然而，這些選民的投票行為有時看似與其維護台灣主權的意願相悖，支持了被認為可能削弱台灣競爭力或生存能力的法案。這種現象涉及多重複雜因素，而非單一原因可以解釋。

選民投票行為的複雜性

「含淚投票」或「教訓執政黨」心態：



許多選民可能基於對現任執政黨（民進黨）施政表現的不滿，例如經濟、民生、貪腐等議題，選擇投票給在野黨以示懲罰。在這種情況下，維護主權的考量可能暫時退居次要地位，成為「含淚投票」給次優選項的理由。

政黨認同高於議題立場：



在台灣的政治文化中，長期的政黨認同往往非常穩固。即使黨的某些政策或立場與選民個人意願（如反對中國統治）有出入，選民仍可能基於對政黨的忠誠度而投票給該黨候選人。

對「削弱台灣」定義的認知差異：



對於某些法案是否會「削弱台灣的競爭力與生存能力」，不同政黨和選民有不同的解讀：

在野黨觀點：國民黨和民眾黨可能認為，這些法案（例如國會改革法案）旨在強化監督執政黨、防止權力濫用，從而提升政府效能，長遠來看是對台灣有利的。他們可能不認為這些法案會削弱台灣生存能力。

選民觀點：支持這些在野黨的選民可能相信黨的論述，認為這些改革是必要的，甚至認為執政黨的說法是「抹紅」或政治操作。

資訊來源與認知作戰影響：



選民接觸的資訊來源不同，影響他們對問題的判斷。部分選民可能更多從特定媒體管道接收訊息，而這些訊息可能受到親中立場或認知作戰的影響，使其無法客觀評估某些法案的長期影響。

「經濟優先」考量：



有些選民認為，只要經濟發展好，就能解決一切問題。他們可能支持與中國交流的政策，認為這是務實的經濟考量，不必然等同於政治上的統一。



在野黨在立法院的行為

針對國民黨與民眾黨在立法院的行為，例如推動的國會改革法案，反對者認為這些法案缺乏程序正義、可能導致「國會擴權」，進而癱瘓行政部門，削弱政府的應變能力，被認為可能影響台灣的生存能力。



結論

這種現象反映了台灣民主政治的複雜性與挑戰。選民的投票行為是多種因素權衡的結果。對許多選民而言，他們是在對執政黨的不滿、對政黨的認同、對經濟民生的考量以及對台灣前途的擔憂之間進行艱難的抉擇。要解決這個矛盾，需要提升全民的媒體識讀能力，促進各政黨間更理性的對話，讓選民能更清晰地看到不同政策選擇對台灣主權與安全的潛在影響。

