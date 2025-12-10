《閒人求知Google大師》台灣國防工業如何與民間產業結合,建構完整的軍民國防?(系列2-9)

台灣國防工業要與民間產業結合，建構完整的軍民整合國防體系，核心策略在於打破軍方封閉體系、有效運用民間高科技能量，並建立長期穩定的合作機制。



一、 政策與法規層面：打破藩籬、建立誘因

修訂相關法規：檢討並修正《政府採購法》、《國家機密保護法》等法規，簡化國防採購流程，提供彈性，同時確保資訊安全。建立軍民通用技術分類標準。

長期穩定的國防預算與訂單：提供可預期的長期訂單，讓民間企業願意投入資金進行研發和生產線建置，降低其進入國防產業的風險。

智慧財產權保障：明確界定軍方與民間合作研發成果的智慧財產權歸屬與運用，確保民間企業的研發利益。

二、 技術與研發層面：軍民通用、雙向移轉

「以民帶軍」策略：充分利用台灣在資通訊科技 (ICT)、半導體、無人機、精密機械等領域的全球領先地位。將成熟的民間技術標準引入軍用裝備，加速裝備現代化。

中科院轉型與合作：鼓勵國家中山科學研究院（台灣主要的國防研發機構）釋出更多技術，並轉變角色，成為民間企業進入國防供應鏈的技術協助者和品質認證者，而非唯一的生產者。

設立軍民合作研發平台：建立常態性的產學研合作平台，促進軍方提出需求、學界提供理論、業界落實生產的交流，加速技術從實驗室走向戰場。

鼓勵「軍轉民」與「民轉軍」：鼓勵軍用技術轉移至民間應用，同時協助民間優秀技術規格化、軍用化。



三、 產業生態系層面：建立聚落、扶植專長

打造國防產業園區：在特定區域（如高雄）建立國防產業聚落，吸引相關供應商進駐，形成群聚效應，便於技術交流、人才培育和供應鏈管理。

建立「第二供應鏈」：鼓勵單一項目的多家合格供應商，確保戰時供應鏈的韌性與穩定性，避免因單一供應商中斷而影響生產。

扶植中小企業：針對在特定領域具有專長的中小企業提供輔導與支持，使其能符合國防工業的品質標準與資安要求，擴大參與國防建設。



四、 人才培育層面：軍民交流、共同成長

人才雙向流動：鼓勵軍方人員退役後進入國防產業服務，將軍方需求與實務經驗帶給業界；同時吸引民間工程師進入國防研究機構或軍方服務。

專業技術培訓：與大專院校合作開設國防相關學程，培育跨領域的國防科技人才。

透過上述的結合策略，台灣可以有效整合現有資源，提升國防工業的自製率與整體戰力，建構一個更具韌性、更現代化的全民國防體系。

