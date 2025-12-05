《閒人求知Google大師》台灣在實施直接民選總統及國會是否代表中華民國擁有台灣主權的政府，或者台灣蛻變成為獨立自主的民主國家?(系列1-5)

台灣實施總統直接民選及國會全面改選，是台灣民主化進程中的重要里程碑，強化了其作為一個政治實體的事實主權，但對於「中華民國是否擁有台灣主權」或「台灣是否蛻變為獨立自主的國家」的法理認定，則存在兩種主要觀點：

1. 強化中華民國對台灣主權的論點

這種觀點認為，民主化鞏固了中華民國政府對台澎金馬地區行使主權的正當性：

主權在民原則 透過直接選舉總統和國會議員，政府的權力基礎來自台灣人民的授權，符合現代民主國家「主權在民」的原則。這使得中華民國政府不再是蔣政權時期被質疑的「外來政權」或「佔領政權」，而是由當地人民合法選出的政府。

國家功能的行使 台灣擁有自己的政府、軍隊、憲法、國會、外交權（儘管受限）和獨立的護照，滿足了國際法上國家成立所需的基本要素（領土、人民、政府、主權能力）。

憲政體制本土化 隨著「萬年國會」的終結和憲法增修，中華民國的憲政體制已轉型為僅適用於台澎金馬地區的政治架構，使其成為「台灣人的國家」。

2. 台灣蛻變為實質獨立國家的論點

這種觀點認為，民主化進程促使台灣成為一個事實上（de facto）獨立自主的國家，儘管國號仍為「中華民國」：

與中國大陸的區隔 總統直選表明台灣的未來只能由台灣人民決定，中華人民共和國無權干涉。兩岸互不隸屬是台灣社會的主要共識之一。

國際地位未定爭議 鑒於《舊金山和約》並未明確台灣主權歸屬，民主化後的台灣被許多人認為是行使事實獨立的政治實體，其國際地位仍有待正式釐清。

「中華民國」國號的權宜性 在此觀點下，「中華民國」更像是一個歷史遺留下來的國號，用以避免刺激中國大陸，但其內涵已轉變為一個以台灣為主體的獨立國家。

總結

台灣的民主選舉並未從法理上解決「中華民國」是否合法擁有台灣主權的爭議，因為國際法上的正式領土移轉文件仍然缺乏明確性。

然而，民主化鞏固了中華民國作為一個事實上獨立且自主的民主國家的地位。透過總統直選，台灣人民成為國家的主權者，賦予政府統治的合法性與正當性，使其在國際政治現實中被廣泛視為一個獨立運作的國家實體，儘管在正式外交承認上受到北京政府的持續打壓。



