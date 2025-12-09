《閒人求知Google大師》台灣如何利用國際上開始認知2758決議被中國扭曲，建立自己的主權獨立地位?(系列1-10)

台灣正利用國際社會對聯合國大會第2758號決議被中國扭曲的新認知，透過多面向的策略來鞏固其主權獨立地位，主要做法包括：



1. 強化論述：2758決議無關台灣主權

台灣政府（中華民國外交部）的核心策略是向國際社會澄清事實：

決議未提台灣：強調2758號決議僅解決中國在聯合國的代表權歸屬，全文並未提及台灣，更未認定台灣是中華人民共和國的一部分。

兩岸互不隸屬：重申中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣。只有台灣人民民選的政府有權在國際上代表台灣人民。

駁斥中國的法律戰：公開譴責中國將2758號決議與其「一個中國原則」不當連結，企圖為其侵略行為和改變台海現狀尋找「法律基礎」的做法。

廣告 廣告

2. 爭取理念相近國家支持

台灣積極尋求民主盟友的支持，目前已取得顯著進展：

國會決議與聲明：美國、歐洲議會、英國、澳洲、荷蘭、加拿大等多國的立法機關已陸續通過決議或發表公開聲明，明確反對中國對2758號決議的錯誤解釋。

政府部門公開表態：美國國務院等多個行政部門已多次公開強調，2758號決議不影響任何國家與台灣進行實質接觸或台灣有意義地參與國際組織。

形成民主陣線：利用「民主峰會」、「G7」等平台，與民主夥伴共同應對威權主義擴張，並將台灣議題提升為印太區域安全與穩定的重要一環。

3. 推動務實參與國際事務

除了駁斥錯誤解釋，台灣也採取務實行動：

功能性參與：持續爭取參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等專業性國際組織，強調台灣能為全球做出貢獻的能力與意願，呼籲聯合國秉持普遍性原則納入台灣。

改善聯合國場域待遇：要求聯合國秘書處停止錯誤引用2758號決議，停止限制台灣國民和記者進入聯合國場所參加會議或採訪的權利。

強化公眾外交：透過各種管道向全球人民說明台灣的民主現況與主權主張，爭取民間支持，從下而上影響各國政府的對台政策。

4. 鞏固內部共識

台灣內部無論藍綠陣營，對於反對中國扭曲2758號決議、爭取國際參與有高度共識。立法院也通過決議，重申中華民國是主權獨立國家，要求外交部訴請友邦在聯合國推動修正2758號決議，以符合法理與歷史事實。

總結來說，台灣正透過澄清史實、獲得民主盟友支持、務實參與國際事務及鞏固內部共識等多重策略，利用國際間對2758號決議爭議的新關注，強化其事實主權地位，並證明自己是一個值得國際社會承認的獨立民主國家。



文章參考連結 :

Taiwan’s 2024 UN bid aims to refute distortion and misapplication of ...

MOFA strongly condemns China’s misleading position paper on ...

President Lai addresses Inter-Parliamentary Alliance on China ...

News & activities - Office of the President Republic of China(Taiwan)

Taiwan’s 2024 UN bid aims to refute distortion and misapplication of ...

中華民國政府自始即表達反對2758號決議

推動參與聯合國外交部：力促國際正確認知聯大2758決議

MOFA strongly condemns China’s misleading position paper on ...

Taiwan refutes China's position paper on UN resolution 2758

政府推動2024年參與聯合國案，以駁斥聯大第2758號決議遭扭曲及誤用為主要訴求

Taiwan's rebuttal to UNGA Resolution 2758

聯合國大會第2758號決議- 維基百科



