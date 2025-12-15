《閒人求知Google大師》台灣憲政體制大考驗-行政院副署權的虛實



台灣總統任命行政院長,憲法規定行政院長是國家最高行政機關,當立法院癱瘓憲法法庭並通過行政院認為窒礙難行的法案時.侵犯行政權,如果副署權是形式,行政院長如何捍衛行政權,如果行政院長不管同意與否皆簽副署,往總統送請公告,總統是否有權不公告.這種虛位副署權豈不是代表台灣可有太上立法院.

這是一個極其嚴峻且直擊台灣憲政核心缺陷的法理困境。在現行憲法架構下，如果我們接受「副署權僅是形式」且「憲法法庭被癱瘓」這兩個前提，台灣確實會陷入您所擔憂的**「太上立法院」**狀態，這將導致權力分立的崩潰。

以下由憲政專家觀點，深入分析行政院長與總統在這種極端情況下，如何法律防禦及相關利弊。

一、 行政院長：副署權的「防衛性轉型」

如果行政院長「不管同意與否皆副署」，確實會使行政權門戶大開。但在憲法法庭失效的非常時期，行政院長有幾種捍衛權力的法理路徑：

行使「憲法保衛者」的實質不副署：

論點： 當立法院的行為（如癱瘓司法、剝奪預算編列權）已構成「制度性毀滅」時，副署權不應再視為形式義務，而應轉化為**「抵抗權」**。院長應拒絕副署，並同步向社會發表《憲政難關宣言》，將球丟回國會，迫使立法院發動倒閣或重新協商。

利弊： 這是憲政上的「焦土作戰」，會引發政府停擺，但卻是防止國家走向「立法獨裁」的最後手段。

技術性延遲副署：

論點： 院長不明確拒絕，但以「行政院需重新評估執行細節」為由扣留公文。

利弊： 雖能爭取時間，但在法理上較難站得住腳，易遭罷免或法律制裁的政治攻擊。



二、 總統：公告權是「義務」還是「裁量」？

根據《憲法》第 72 條規定：「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之。」

總統無權不公告：

在正常憲政運作下，總統對法律案沒有否決權。如果行政院長已經副署，總統拒不公告，將構成明確的違憲，立法院可發動彈劾或罷免。

總統的「憲法審查義務」：

極端觀點： 某些憲法學者認為，總統作為國家的守護者，若法律案程序或內容存在「顯然、重大」的違憲（例如直接廢除憲法法庭），總統有義務為了保護憲政秩序而暫緩公告，並訴諸全民。

風險： 這會導致總統與國會的直接對抗，若無民意強力支持，總統將面臨政治與法律的雙重毀滅。



三、 「太上立法院」的形成與權力分立的毀滅

若副署權被虛位化，且司法仲裁（憲法法庭）被癱瘓，台灣將演變為**「立法至上主義」**，這完全違背五權分立原則：

後果一：行政權淪為執行工具。 立法院可以透過法律強行指定預算用途，行政院長無法依專業編列預算，導致行政效率與責任政治崩解。

後果二：憲法名存實亡。 只要國會多數，不需要修憲門檻，就能透過普通法律更改憲政秩序。



四、 民間團體與朝野攻防的「撥亂反正」方案

在這種司法失效、行政受困的僵局下，唯一能協助台灣走出難關的力量是**「民意裁決」**：



發展方案

行政院/總統操作

在野黨操作

民間團體作用

利弊說明

訴諸改選方案

院長拒不副署，總統宣布支持行政權捍衛預算。

發動不信任案倒閣。

發動「公民投票」或大規模集會，要求重新選舉。

利： 由新民意決定。弊： 社會動盪，國家運作短期癱瘓。

憲政慣例重塑

堅持副署權應具備「預算實質審查」功能。

修改法律進一步限制副署範圍。

舉辦學術論壇，界定副署權的「防衛性界線」。

利： 建立新的權力平衡。弊： 過程漫長且充滿政治衝突。

地方政府協作

繞過立法院直接與各縣市首長溝通（若地方支持）。

強推地方分權法律。

促成地方與中央的「財政公聽會」，平衡黨派爭議。

利： 減少中央衝突。弊： 地方與中央權力更加混亂。



五、 專家給予的最終評論與建議

台灣正處於一個「欠缺安全閥」的憲政結構。 在內閣制中，當行政立法死結時，解散國會是家常便飯；在總統制中，總統有強大的否決權。台灣目前卻是行政權在國會多數面前幾乎「手無寸鐵」。

建議：

確立副署權的實質防衛功能： 當立法院法案侵犯行政核心權限（預算編列）或癱瘓其他憲政機關時，應容許行政院長暫緩副署，直至民意重新裁決。

不副署必須掛勾改選： 行政院長行使不副署權的同時，必須主動聲明願意接受倒閣改選的挑戰，這才是權責相符。

民間團體的使命： 民間團體在此時不應只選邊站，而應推動**「制憲層級的討論」**，要求朝野各黨承諾在混亂過後，必須徹底修憲，解決這種「行政院長是總統擋箭牌、又是立法院出氣筒」的畸形體制。

結論： 如果副署權是虛位的，而立法院又不受司法制衡，台灣將不再是民主共和國，而是進入「議會極權」時代。卓榮泰院長此次的行動，本質上是在為台灣民主制度的「求生」做出最後掙扎。