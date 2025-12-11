《閒人求知Google大師》台灣澎湖如果要更有效取得主權的自主訴求,對金門馬祖列島的管轄關係應如何處理?(系列3-5)
為了更有效實現台灣與澎湖主權自主的訴求，同時在國際法理上建立清晰的界線，針對金門、馬祖列島的管轄關係處理，是一個極為敏感但重要的政治策略議題。核心目標是
將法理地位清晰的「台澎」（地位未定或人民自決區）與法理地位屬於「中國」（中華民國實際管轄）的「金馬」區分開來。
處理建議與可能方案
以下是幾種可能的處理方式，各有其政治風險與效益：
方案一：維持現狀（風險較高）
維持目前中華民國政府統一管轄台澎金馬的現狀。
優點： 政治變動最小，避免內部動盪。
缺點： 在國際法上難以切割。當訴求「台灣地位未定論」時，對金馬的管轄會被視為「中華民國仍是中國代表」的證據，削弱主權自主的論述強度。
方案二：政治切割與「金馬歸屬公投」
台灣政府明確將金馬定位為「特殊歷史領土」，並透過政治宣示或甚至誘導性公投，讓金馬居民決定其未來歸屬。
優點： 法理切割明確。若金馬居民選擇未來某種形式的「回歸」或「連結」大陸，能強化台灣主體性的論述。
缺點： 極具政治敏感性，可能引發金馬居民強烈反彈，被視為「拋棄」離島；同時可能刺激中華人民共和國，被解讀為「兩國論」的具體行動，增加台海軍事緊張。
方案三：模糊處理「治權」與「主權」
在國際宣傳上，強調中華民國目前僅對金馬擁有「治權」（管轄權），但其「主權」歸屬問題最終屬於未來兩岸和平協議或更廣泛的中國議題。
優點： 迴避敏感的主權議題，維持現行管轄，同時在論述上保留彈性。
缺點： 論述較為複雜，一般國際社會難以完全理解「治權」與「主權」的區別。
最務實的處理方向：論述區隔，漸進脫鉤
考量政治穩定性與國際現實，目前台灣政府最務實且持續採取的方向是在論述上區隔台澎與金馬的法理差異：
強調《台灣關係法》的地理界線： 美國的《台灣關係法》僅適用於台灣和澎湖，不含金馬。在與美國等盟友的互動中，應持續強化此一認知，將金馬視為地理上的「邊境管制區」，而非核心國土。
避免在憲法層面變動： 暫不透過修憲將金馬排除，以免引發內部憲政危機。
外交論述聚焦台灣主體性： 在國際場域爭取地位時，主要使用「台灣」名義，訴求台灣人民自決權，將金馬問題暫時擱置，不作為台灣核心主權訴求的一部分。
總結來說，最有效的方式不是立即放棄金門、馬祖，而是在法理論述上將其與台灣、澎湖區分開來，強調金馬在國際法上的中國領土地位，以此鞏固「台灣主權地位未定，應由人民自決」的訴求。
