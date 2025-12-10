《閒人求知Google大師》台灣的經濟成長率創歷史新紀錄,民進黨如何利用此優勢取得選民的支持?應該優劣政策如何區分,作有利執政的政策推行?(系列2-14)

台灣在民進黨執政下，2024年經濟成長率預估達到4.3%左右，重返亞洲四小龍之首，是近年來表現亮眼的成績。民進黨可以利用此優勢爭取選民支持，但同時也需正視經濟成果未能普及帶來的民怨。

民進黨如何利用經濟成長優勢取得支持

民進黨可以從以下幾個方面宣傳並利用經濟優勢：

強調「台灣經濟韌性」：將經濟成長歸功於政府的正確戰略，即擺脫對中國的過度依賴，轉向與全球民主國家的供應鏈合作（如半導體產業），提升了台灣的經濟韌性。

數據佐證政績：透過清晰易懂的圖表和數據（如GDP成長率、人均GDP突破3.8萬美元、股市表現亮眼等），向民眾展示執政成果，強調「綠色執政、品質保證」。

連結民生福祉：將經濟成長與具體的民生政策連結，例如：推動減稅新制、穩定物價（低於國際平均漲幅）、補助弱勢、改善社福等，讓民眾「有感」。

區別兩岸經濟路線：強調目前的經濟成果是與過去國民黨時期「鎖入中國」路線的不同，凸顯對外經濟多元化策略的成功，爭取認同台灣主體性的選民。

優劣政策區分與政策推行

執政黨應區分政策的優劣，並針對性地推行有利於執政的政策，同時修正不足之處。



優勢政策 (應持續推行並強化宣傳)

半導體與高科技產業扶持：台灣的AI相關產業與半導體製造是經濟成長的主要動能。

推行：持續提供研發補助、確保水電供應穩定、協助廠商在全球擴展（如台積電赴美日設廠），將產業優勢轉化為國家戰略資產。

新南向政策：減少對單一市場的依賴，拓展多元國際市場，提升經濟自主性。

推行：持續深化與東協、印度等國家的經貿合作，提供產業轉型升級的協助。

基礎建設投資：透過前瞻基礎建設等計畫，刺激內需，改善國內投資環境。

推行：確保預算順利通過並落實執行，特別是能源轉型、數位建設等領域。



劣勢與挑戰政策 (需修正並提出具體解方)

薪資成長趕不上物價房價：儘管GDP成長，但實質總薪資成長停滯，房價高漲，貧富差距擴大，引起年輕世代不滿。

修正：應盡速落實《最低工資法》立法，解決學用落差，並提出更有效的居住正義政策，例如擴大社會住宅、抑制房價投機等，讓經濟成果更公平地分配。

能源政策爭議：核能、綠能的配比及穩定性持續受到質疑。

修正：需更清晰地溝通能源轉型路徑，確保能源供應穩定性，並加強與民眾的溝通，減少疑慮。

青年低薪問題：青年勞工薪資成長動能不足，影響其生涯發展。

修正：檢討高等教育擴張導致的學歷貶值問題，促進教育體系與就業市場接軌，提升產業附加價值。

透過有效的政策宣傳、針對民生痛點提出解方，並持續推行成功的產業戰略，民進黨才能將亮眼的經濟數據轉化為穩固的選民支持。



