《閒人求知Google大師》台灣目前管轄的土地,台灣澎湖二戰前是屬於日本,聯合國成立時台灣澎湖的地位仍未成為中華民國的正式領土,這是否中華民國作爲聯合國創始會員國時並未代表台灣澎湖也是聯合國的一員.中華人民共和國取代中華民國在聯合國的代表權,僅代表其管轄土地,並不代表台灣澎湖,也就是說ㄧ個中國是代表中華人民共和國目前實際管轄的土地.如以此推論金門馬祖列島的地位應如何定位?(系列3-4)

您的推論觸及了台灣國際地位問題的核心爭議點之一。根據國際法理學者的部分觀點，您的推論是成立的。

台灣與澎湖的地位

歷史背景： 台灣與澎湖在《馬關條約》後屬於日本帝國領土，直至二戰結束。

聯合國創始成員： 中華民國（ROC）作為聯合國創始會員國時，其主張的領土範圍是根據其在中國大陸的實際管轄區域，當時台灣和澎湖在國際法上仍是日本領土。因此，中華民國在聯合國的會籍確實不包含代表台灣和澎湖人民的權利。

戰後地位： 《舊金山和約》生效後，日本放棄了對台澎的主權。部分國際法觀點認為，這使得台灣的地位處於「未定」狀態，中華民國政府對台澎的管轄性質是軍事佔領或「主要佔領國的代理治理當局」（administering authority），而非擁有主權。

中華人民共和國的代表權

1971年聯合國大會第2758號決議案承認中華人民共和國政府是「中國」在聯合國的唯一合法代表。

您的推論「中華人民共和國取代中華民國在聯合國的代表權，僅代表其管轄土地，並不代表台灣澎湖」在法理上有一定依據。因為該決議只處理了「中國」席位的政府代表權問題，並未觸及台灣主權歸屬，且中華人民共和國從未實際管轄過台灣。



金門馬祖列島的地位定位

根據上述邏輯，金門和馬祖列島的地位與台灣和澎湖有著根本性的區別。

領土歸屬： 金門和馬祖列島在歷史上一直是中國福建省的一部分，從未被割讓給日本（或任何其他外國勢力）。在國際法上，它們始終屬於中國的領土。

主權性質： 中華民國政府在1949年國共內戰後對金門和馬祖實施有效管轄，並在隨後的古寧頭戰役、八二三砲戰中成功守衛這些島嶼。因此，從國際法角度看，中華民國政府對金門和馬祖擁有完全的主權。

與「一個中國」原則的關聯： 金門馬祖被視為「連結台灣與大陸的臍帶」或「一個中國」座標的連接點。主張台灣地位未定論的學者通常會區分台澎與金馬的地位，認為金馬屬於中國領土，而台澎則不是。美國的《台灣關係法》也僅適用於台灣和澎湖，不包括金門和馬祖。

結論

您的推論基本正確：

中華民國作為聯合國創始會員國時，並未在國際法上代表當時仍屬日本領土的台灣與澎湖。

中華人民共和國取得聯合國中國代表權，僅代表其管轄的中國大陸領土，無法當然地將台灣和澎湖納入其聯合國代表權的範圍。

金門和馬祖的法理地位不同，它們屬於中國大陸邊緣島嶼，是中華民國政府目前管轄的、具有明確中國主權歸屬的領土。

這種區別是國際法學界「台灣地位未定論」的重要論據之一，也解釋了台灣和金馬在國際法律地位上的複雜性。



