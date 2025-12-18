《閒人求知Google大師》台灣立法院助理費使用問題,在高虹安助理貪污案高等法院的二審判決,並引用立法院回覆函.這已引起很大爭議,當立法院以函件回覆有關貪污案件,且被接受為判決依據.這種立法院以利己的解釋函,從法律關點有何問題.請你以司法專家關點來批判立法院,並為立法院助理的工作任務提出完整報告,為何立法委員需要助理協助法案審理與民眾的服務,不能成為立法委員的私房錢.日本民意代表的獻金法與助理費做個比較分析.

這是一個涉及憲政權力分立、公務預算本質以及廉政倫理的重要法律課題。針對高虹安案二審中立法院回覆函所引發的爭議，以下從司法專家的觀點進行深度批判，並就立委助理的功能定位、助理費的法律性質，以及日台制度比較進行系統性論述。



權力分立與廉政防線：立法院助理費法律定性及制度改革研究報告



壹、 前言：爭議背景與問題核心

在最近的高虹安助理費案二審判決中，法院引用立法院的回覆函，傾向認定立法院對助理費的撥付採「形式審查」，且助理加班費支領後由助理自由處分（即便回捐予公積金）未必構成貪污。此一法律見解引發學界與民間巨大震盪。爭議核心在於：立法院作為「法律制定者」，其針對自身預算運用的解釋，是否具有凌駕於公帑公用原則的效力？立法院的回覆函是否成為了個別立委脫罪的「保護傘」？



貳、 司法專家視角：批判立法院解釋函的法律缺失

從行政法與刑事法的法理來看，立法院針對助理費撥付的行政解釋，存在以下嚴重的憲政與法律瑕疵：



一、 權力分立的自我授權矛盾

立法院作為預算審議機關，其所編列的「委員助理費」屬於國家公帑。當司法機關詢問該費用性質時，立法院給予寬鬆的解釋（例如：助理領取後即為私款、立法院不介入用途、助理可自行處分），本質上是一種「利己解釋」。若司法全盤採納，形同允許立法機關透過「行政解釋權」來變相修改《貪污治罪條例》的構成要件，這違反了權力分立中「無人能做自己案件法官」的法理原則。



二、 混淆「公款撥付」與「私法契約」

立法院的解釋函常強調助理與立委間屬於私法上的勞僱關係。然而，助理費的來源是國庫預算，並非委員個人所得。根據《立法院組織法》第32條，這筆錢是為了「遴用助理協助委員處理各項立法事務」而設。



司法專家認為：

目的限定性：公務預算具備法定的特定用途，一旦脫離「協助立法事務」之目的，轉為立委個人私用（如支付洗頭費、買個人用品、支付黨務經費），即屬挪用。

形式審查的謬誤：立法院主張僅作形式審查，不代表法律責任的免除。若立委以虛報工時、虛增薪資或要求助理回捐的方式取得經費，其「詐術」行為已完成，不能因為立法院疏於審查（或故意不審查）而免除刑事責任。



三、 立法院解釋函的層級問題

立法院行政單位的「函覆」僅屬行政機關對其內部作業的說明，不具備法律位階，更不能作為阻卻違法的依據。法院若過度仰賴立法院的自我解釋，將導致廉政法規在立法院圍牆內自動失效，形成法律外的「政治租界」。





參、 立法院助理的工作任務報告：為何不能成為「私房錢」？

為釐清助理費為何不可由立委恣意處分，必須回歸助理在民主憲政中的職能定位。



一、 專業法案審理的支援體系

現代立法事務高度專業化且涉及廣泛（從AI規管到金融法規、碳權計畫等）。

資料蒐集與研析：助理需針對法案進行比較法研究，分析政策影響評估。

預算審查協助：立委審查行政院數兆預算時，需依賴助理找出預算漏洞。



這些工作是為了落實監督政府的憲法功能。若助理費被挪作私用，導致無法聘足額、聘專業人才，受損的是國會的監督效能。



二、 民眾服務與民意轉譯

立委作為民意代表，需處理大量的陳情案件、舉辦公聽會。助理協助立委與行政部門溝通，將民眾需求轉化為法律修正案。這屬於代議民主的延伸，助理薪資是國家支付給「公共服務」的報酬，而非對立委個人的變相補貼。



三、 法律定性：職務代理人而非家僕

立法院助理領取的是國家薪資，其工作任務具備高度公共性。若將助理費視為立委的「私房錢」或「津貼」，則完全抹煞了助理作為公務協助者的獨立人格，將國會助理淪為中世紀封建制度下的「領主家臣」。





肆、 國際比較分析：台灣 vs 日本

在探討助理費與政治獻金的界線時，日本的制度提供了一個極佳的對比視角。



一、 日本的制度架構

公費秘書制度：日本國會議員可聘請三名「公費秘書」（政策秘書一名、第一秘書、第二秘書）。這些秘書的薪資由國庫直接支付，金額標準化。

政策秘書資格考：日本法律規定，政策秘書必須通過國家考試或具備特定資格。這強化了秘書的「國家公僕」色彩，削弱其「立委私人僱員」的特質。

《政治資金規正法》：日本對政治獻金與公費助理經費有極其嚴格的劃分。若發生「秘書薪資回流議員」或「冒領秘書費」，通常會引發嚴重的法律後果與社會責難。



二、 關鍵差異比較表



比較項目

台灣制度 (立法院)

日本制度 (國會)

法律定位

勞基法私法契約 / 預算支應

公職人員法體系 (公費秘書)

費用撥付

由立委申報，撥入助理帳戶

國庫直接撥付，標準化薪資

用途限制

爭議中（立院傾向寬鬆，司法傾向嚴格）

絕對禁止挪作他用，用途透明

流向監管

缺乏事後審計，全憑立委誠實

設有專職監督，涉及貪污則下台

助理來源

政治任命 (親友、黨工常見)

政策秘書需具專業資格



三、 分析與啟示

日本制度的核心在於「專業化與隔離」。透過專業資格的要求，讓助理不只是委員的附庸；透過明確的撥付機制，阻斷立委接觸助理薪資的機會。台灣目前的爭議，源於制度設計上將這筆錢視為立委可以「彈性調度」的預算，卻又缺乏有效的外部稽核。





伍、 結論與建議：重塑國會廉政防線

高虹安案所引發的立法院解釋爭議，揭示了台灣在國會改革上的最後一哩路——「助理費制度透明化」。



一、 司法應堅持「實質審查」

法院不應受立法院行政解釋的行政函件誤導。應確立：只要公務經費的流向偏離了「執行助理職務」之實質，且立委對該筆資金具有實質控制權與私用意圖，即應構成貪污。



二、 建立助理職務清單與專業倫理

立法院應明定助理的職務範圍，嚴格區分「國會事務助理」、「選區服務助理」與「立委私人事務人員」。國家預算不應支付給處理立委洗頭、買飯或私人投資的「助理」。



三、 制度性防堵：透明化與直撥制度

廢除加班費申報灰色地帶：應改採固定加給或核實申報，並參考法規資訊網中有關《公職人員利益衝突迴避法》的精神，嚴禁近親擔任助理領取公帑。

強制公開透明：立法院應參考美國國會，每年公開各委員辦公室助理的姓名、職稱及領取總額，接受大眾監督。

結語：



立法院助理費絕對不是立委的「私房錢」，它是民主制度運作的油料。當立法者試圖透過解釋函為自己開後門時，司法機關必須作為最後的憲法守護者，勇敢戳破「形式審查」的謊言，確保每一分民脂民膏都用在法案研究與民生服務之上。



本報告旨在提供法律觀點分析，相關具體個案之判決仍應以法院最終判決書為準。讀者可進一步參考立法院全球資訊網有關各項經費編列之說明。

















































































































































