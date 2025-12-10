《閒人求知Google大師》台灣自主國防應著力在那些領域與項目,如何透過國際合作加速自製率?(系列2-8)

台灣自主國防應著力於發展符合自身防衛需求、能有效執行「不對稱作戰」的領域與項目。透過與國際民主國家的合作，可以加速關鍵技術的獲取，提升自製率，並將國防產業鏈融入全球體系。

台灣自主國防應著力的領域與項目

核心目標是發展「小、快、奇、巧」的武器裝備，提高中國武力犯台的代價，重點領域包括：

精準火力與飛彈系統：持續量產和研發各型精準飛彈，特別是能機動部署、難以偵測的反艦飛彈和防空飛彈（如天弓系列）。

無人載具系統 (UAS/UUV)：發展軍民通用（軍民兩用）的無人機、無人船和水下無人載具。這些系統成本較低、可大量部署，適合進行偵察、監視和攻擊任務。

水雷作戰：強化智慧型水雷的研發與快速佈放能力，利用台灣海峽的地理優勢，有效遲滯、阻擋敵方艦隊。

資訊與電子戰能力：著重發展反制敵方電子偵蒐、網路攻擊和認知作戰的技術，提升整體指管通資效能。

匿蹤與反匿蹤技術：投入材料、塗料等基礎技術研發，將匿蹤技術應用於下一代戰機、艦艇和無人系統，同時發展反制敵方匿蹤目標的偵測能力。

國機國造與國艦國造：持續推動新式高教機和潛艦等重大專案，以累積系統整合經驗，並帶動相關產業鏈發展。

廣告 廣告



如何透過國際合作加速自製率

台灣可借鑒芬蘭、瑞典等中小型國家的經驗，強調國際合作以突破技術瓶頸。

落實技術轉移 (TOT)：在向國外採購武器裝備時，應明確要求並落實關鍵技術轉移，使國內廠商能掌握維修、生產甚至研發升級的能力。

融入全球供應鏈：利用台灣在資通訊科技 (ICT) 和半導體產業的優勢，積極爭取加入歐美國家的國防生產計劃。將台灣的零組件和技術標準推廣至國際軍工產業，透過「以民帶軍」的方式提升整體自製能力。

吸引國外廠商投資與合作：鼓勵歐美國家國防企業與台灣本地廠商建立合資或合作關係，甚至在台灣設立研發或製造中心。

產學研合作與人才培育：透過政府補助和專案計畫，整合國內大學、研究機構（如中科院）和民間產業的能量，並與國外學術單位合作，共同投入尖端國防科技研究。

國防產業園區的建構：加速建設國防產業園區，廣邀國內外相關廠商進駐，形成產業聚落，創造經濟規模與技術交流機會。

透過上述措施，台灣可以在確保國防自主的同時，降低對單一來源的依賴，並在全球民主國家的支持下，提升自身防衛能力。



文章參考連結 :

第七章台灣國防自主前瞻

國防自主政策推動具體成效暨未來目標專案報告

打造國防產業自主能量 - 國家發展委員會

台灣國防重點：非對稱性戰力與國造武器

Category:中華民國自製飛彈 - 维基百科

第六章台灣發展不對稱戰力的利基 - 國防安全研究院

陸軍發展「不對稱作戰」能力之研析 - 國防部

立法院全球資訊網-落實「國防自主」政策之立法芻議

臺灣重點發展產業一國防產業

不再閉門造「機」! 台美合作、建供應鏈成國防自主主旋律 - 奇摩新聞

振興臺灣核心國防產業