《閒人求知Google大師》台灣被大清帝國割讓給日本，大清帝國與漢人治理的中國有法理的管轄嗎？(系列1-2)



台灣在1895年被大清帝國割讓給日本，在國際法上是具法理依據的領土移轉。當時，清朝統治著中國，其割讓行為在國際法上被視為一個主權國家處分其領土的行為。至於清朝是否屬於「漢人治理的中國」，以及這對其法理管轄權的影響，則涉及更複雜的歷史與政治觀點：



清朝的統治者與「中國」概念

非漢人政權：清朝的統治者是滿族，而非漢族。

承襲「中國」正統：儘管清朝是滿族建立的征服王朝，但它在統治期間承襲了「中國」的正統觀念，並將自身視為中國的統治者。

多民族帝國：近年來學術界的「新清史」觀點認為，清朝是一個多民族帝國，其統治模式超越了單一的漢族傳統王朝。

法理管轄權的觀點

當時的國際法觀點：在19世紀末的國際法框架下，清朝作為一個主權國家，對其統治下的領土（包括台灣）擁有完整的法理管轄權。因此，其簽訂的《馬關條約》被視為有效。

「中國」概念的變遷：當時的「中國」與現在的「中華人民共和國」或「中華民國」是不同的政治實體。「中國」的概念隨著歷史朝代的變遷而演變，清朝是當時國際公認代表「中國」的合法政權。

管轄權的繼承：1911年辛亥革命推翻清朝，中華民國作為繼承清朝的政權，繼承了其領土主權，但當時台灣已割讓給日本。

小結

總結來說，清朝割讓台灣時，其在國際法上擁有對台灣的法理管轄權，這與其統治者是否為漢人無關。清朝作為一個多民族帝國，當時在國際上代表「中國」，因此其簽訂的《馬關條約》具有法律效力。



