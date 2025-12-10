《閒人求知Google大師》台灣要自保應在那些方面著力?(系列2-7)

台灣要自保，需要在多個層面著力，核心戰略是建立一個**「韌性台灣」（resilient Taiwan），透過強化自我防衛能力、提升全社會韌性、深化國際合作**等方式來嚇阻中國的潛在威脅。

具體應在以下幾方面著力：



一、 強化國防戰力：實施「不對稱作戰」

放棄與中國進行傳統軍備競賽，轉而採用更具成本效益、更靈活的「不對稱作戰」（刺蝟策略）是國防專家的共識。

發展不對稱武器：重點投資大量機動、分散且難以鎖定的武器系統，例如：

機動式岸基反艦飛彈

便攜式防空飛彈

快速攻擊艇

水雷和佈雷系統

小型偵察無人機等

提升國防自主能力：發展本土軍工產業，提高國防物資的自給率，減少對外部供應鏈的依賴，涵蓋軍用材料、飛彈技術、衛星操控等關鍵技術。

強化後備動員制度：改革後備軍人訓練和動員機制，提高戰時資源整合和危機處理的效率。

二、 提升全社會防衛韌性

確保社會在遭遇攻擊時仍能運作，是嚇阻戰略的重要一環。

關鍵基礎設施防護：加強電信、能源、交通、供水等關鍵基礎設施的抗毀損能力，確保在戰時或遭遇大規模網路攻擊時仍能維持運作。

心防與資訊安全：建立全民憂患意識，強化民眾識別假訊息和認知作戰的能力，抵禦來自敵對勢力的滲透和分化。

民防訓練與應變：普及基本的急救、避難和求生技能訓練，強化中央與地方政府的協調機制，提升全社會的應變能力。

三、 深化國際合作

台灣需要持續鞏固與美、日、歐等民主國家的關係，爭取國際支持。

爭取軍事合作與支持：持續爭取美國的軍售和軍事交流，深化與友好國家的軍事合作，擴大雙邊和多邊軍事互動，強化國際對台海安全的關注。

鞏固經濟與科技連結：深化與民主國家在半導體等關鍵產業鏈的合作，將台灣經濟地位轉化為地緣政治資產，使全球主要經濟體在維護台海和平方面擁有共同利益。

拓展國際空間：積極爭取參與更多國際組織（如WHA、CPTPP），提升台灣的國際能見度，向世界傳達台灣維護主權的決心。

四、 維護台海現狀

台灣的整體安全戰略目標是「預防戰爭」。透過「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，向北京表明武力犯台將付出極高代價，從而達到「備戰以避戰」的目的。

總結來說，台灣的自保之道在於建立一個「戰得起、撐得久、國際挺」的韌性社會與防衛體系。



