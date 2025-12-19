《閒人求知Google大師》大法官之職責,不在於服務特定政權,而在於使憲法成為一部「活的憲法」(Living Constitution),使人權保障不因政治更迭而有退縮。
在「活的憲法」（Living Constitution）理論下，憲法並非封閉、僵化的文字，而是能隨時代演進、透過解釋與實務運作，動態調節國家權力平衡的有機體。當立法院透過立法手段（如修改《憲法訴訟法》提高門檻）形成實質上的「機制性杯葛」，導致憲法審判功能可能中斷時，大法官可基於以下憲法精神與功能進行防衛：
一、 核心憲法精神：權力分立與權力制衡之「功能保存」
憲法賦予大法官的核心功能是「守護憲法秩序」。當立法權以程序性立法（如規定必須10人出席）導致司法權陷入「法定空轉」時，這已超出單純的程序規範，而觸及了「權力侵犯」。
機關忠誠義務（Organstreue）：
憲法學上的機關忠誠義務要求各憲法機關（行政、立法、司法）在行使職權時，應尊重彼此的存續與功能發揮。立法權若利用修法手段使憲法法庭喪失審判能力，即違反了對憲法的忠誠，構成「憲法上的權力濫用」。
司法審查的不可中斷性：
依據「活的憲法」觀點，憲法保障的人權救濟不得有空窗期。若憲法審判因立法門檻而中斷，等同於暫時廢棄了憲法對行政與立法的監督機制，這在民主法治國原則下是不容許的。
二、 賦予大法官釋憲功能不中斷的法律與判例依據
針對立法權對行政權與司法權的侵犯，大法官可依據以下邏輯確保功能不中斷：
1. 運用「程序保障原則」與「緊急處分權」
在 2024 年針對國會職權修法的憲判字第 9 號中，憲法法庭展現了在爭議未決前，透過「暫時處分」凍結爭議法案的功能。
作法： 當立法院修法試圖癱瘓司法權時，大法官可針對該修法內容進行審查，並在判決前宣告暫時處分，依據舊法（或現存有效人數）繼續運作，以防止憲政秩序受到不可回復的損害。
2. 類推適用「機關行為有效性」原則
參考過往關於「屆期不改選」或「缺額遞補」的憲法邏輯（如早期的釋字第 31 號）：
分析： 雖然釋字 31 號是針對國代，但其核心法理是「國家行政與立法功能不可一刻中斷」。當立法院不履行提名同意權（針對行政院、司法院的人事杯葛）或透過程序法癱瘓司法時，大法官可擴張解釋「現有總額」之定義，將「總額」解釋為「實際在職人數」，而非「法定編制人數」，以維持審判功能的存續。
3. 憲政緊急狀況下的「防衛性司法」
當立法權侵犯行政權（如過度擴張調查權導致行政運作癱瘓）或司法權（如設置高門檻導致無法結案）時，大法官應採取「防衛性司法」姿態：
判例邏輯： 參照釋字第 585 號關於國會調查權的限度，以及釋字第 632 號針對監察院人事僵局的判釋。釋字 632 號明確指出：總統負有提名義務，立法院負有同意權行使義務，不得因怠於行使職權導致國家憲法機關喪失功能。
論點： 同理，立法院若透過立法手段「刻意造成」憲法法庭功能不彰，即屬違憲行為。大法官可裁定此類「阻礙司法功能之條文」因違背權力分立原則而立即失效。
三、 針對「活的憲法」下權力衝突的實戰分析
在面對立法權杯葛時，大法官的「功能性運作」應包含：
界定「權力核心領域」： 大法官應明確劃定行政、司法權的「核心領域」，例如行政首長的政治意志與人事權、司法官的獨立評議權。立法權可以規範程序，但不能透過程序「沒收」核心權力。
訴諸「憲法法庭法官」的自主權：
大法官可透過憲法法庭的「自律規則」，在憲法層次上對抗法律層次的阻礙。若立法者以《憲法訴訟法》設限，大法官得宣告該法條因干涉「司法審判獨立」而違憲，並根據憲法直接賦予的職權（憲法第 78 條）建立其議事規則。
四、 結論
「活的憲法」賦予大法官的職責是：在政治僵局中尋求法治的延續性。
面對立法權的杯葛，大法官不應僅消極守候法律文字，而應依據憲法整體價值（包含權力分立、人權保障、機關存續），透過憲法法庭的判決，宣示：
立法權不得以程序法規架空憲法權力。
司法審查權是保障少數人免受多數暴力侵犯的最後防線，其存續具有憲法上的最高優先順位。
透過這種「積極的法治主義」，大法官能確保台灣的民主機制在政治衝突中仍能依照憲法軌跡運行，不因一時的國會杯葛而導致憲政秩序崩解。
