《閒人求知Google大師》如果台灣人民自決願意併入美國或日本,在法理上有無問題?中華人民共和國對此議題有權干涉嗎?聯合國對此議題可有什麼作為嗎?(系列3-6)

台灣人民自決併入美國或日本的法理分析

如果台灣人民透過民主程序（例如公民投票）自願決定併入美國或日本，在法理上存在以下問題與考量：



1. 法理性問題

人民自決權的範疇： 《聯合國憲章》及相關國際人權公約確認了「人民自決權」是一項基本原則。該權利通常旨在允許人民脫離殖民統治、外國佔領或建立自己的獨立國家。雖然國際法允許人民自由決定其政治地位，但「併入」另一個已存主權國家（尤其是像美日這樣的大國）是一種更激進的政治選擇。

國際法障礙： 國際法沒有明確禁止一個實體自願併入另一個國家。然而，這種行動的合法性高度依賴於程序的透明度、民主性以及是否真正代表了絕大多數人民的自由意志。

《舊金山和約》的「地位未定」框架： 如果從「台灣地位未定論」出發，台灣主權尚未歸屬任何國家，人民有權透過自決決定未來。但如果從「中華民國擁有台灣主權」出發，現有憲法可能不允許此類割讓領土的行為。

被併入國的意願： 美國或日本是否願意接受台灣併入是關鍵。這將涉及修改他們的國內法、憲法，並承擔巨大的地緣政治風險，包括與中華人民共和國發生軍事衝突的風險。目前，美日兩國的官方政策都未支持此類行動。

2. 中華人民共和國是否有權干涉？

中華人民共和國（PRC）將堅決主張其有權干涉，且其國內法《反分裂國家法》已為其武力干涉提供了國內法依據。

PRC的立場： PRC主張「一個中國原則」，認為台灣是其不可分割的一部分。在PRC的視角中，任何形式的台灣獨立或與他國合併都是「分裂國家」行為，構成其使用「非和平手段及其他必要措施」的條件。

國際法與政治現實的衝突： 根據國際法的人民自決原則，PRC的主權聲索並未被國際社會普遍承認已涵蓋台灣。然而，由於PRC是聯合國安理會常任理事國，其政治影響力巨大。在政治現實中，PRC會將此視為核心利益問題，勢必強烈干涉，可能導致軍事衝突。

3. 聯合國對此議題可有什麼作為？

聯合國的角色將受到嚴重限制，主要因為政治因素而非法律因素。

聯合國無權裁決主權： 聯合國本身無權決定領土主權歸屬問題。確定一個政治實體是否具有國家地位或是否合法併入他國，最終取決於聯合國各成員國的個別承認。

安理會的否決權： 任何關於台灣地位的變動若要獲得聯合國正式承認或採取集體行動來保護台灣的自決結果，都需要經過安全理事會。PRC作為常任理事國，將毫不猶豫地行使否決權，阻止任何不利於其立場的決議。

人道關懷與和平維護： 如果PRC因台灣自決而動用武力，聯合國安理會可能因PRC的否決而無法採取軍事干預或制裁。聯合國大會可能通過決議譴責暴力或呼籲和平，但這些決議不具強制性。

總結而言，台灣人民有權行使自決，但選擇併入美日等國將引發嚴重的國際政治與軍事危機。中華人民共和國將強烈干涉，而聯合國在政治現實中難以提供有效的法理或安全保障。



