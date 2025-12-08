《閒人求知Google大師》最近有所謂以民主國家的聯盟成立類聯合國的新國際組織?如以美國為主來推動是否是台灣參與國際組織的機會?(系列1-7)
目前並沒有一個正式成立、功能類似聯合國、且普遍獲得國際承認的「民主國家聯盟」新國際組織。雖然美國有召集「民主峰會」（Summit for Democracy）等活動，並持續支持台灣有意義地參與現有國際組織，但這些舉措的目標並非要取代聯合國。
美國推動的「民主聯盟」相關倡議
美國及其理念相近國家主要透過現有框架或非正式平台來促進民主合作：
民主峰會 美國總統拜登政府曾舉辦線上或實體的民主峰會，旨在凝聚全球民主國家，討論人權、反腐敗和威權主義擴張等議題。台灣以「國家代表」身份獲邀參加，並在會中分享民主經驗。
GCTF (全球合作暨訓練架構) 這是一個由台灣、美國、日本、澳洲等多個理念相近夥伴共同參與的平台，旨在利用台灣的專業知識和能力，在公衛、婦女賦權、網路安全等議題上協助其他國家，擴大台灣的國際參與空間。
其他非正式聯盟 在特定議題上，美國會聯合盟友形成立場一致的陣線，例如在G7外長會議聯合聲明中支持台灣有意義地參與國際組織。
這是否是台灣參與國際組織的機會？
這些以民主價值為基礎的倡議，確實為台灣提供了寶貴的參與機會和擴大國際空間的途徑：
實質參與空間 台灣因為「一個中國原則」無法加入聯合國等正式國際組織，但這些非正式或功能性的民主平台不受限於嚴格的主權國家要求，使台灣能夠以不同的身份（如代表團、專家或合作夥伴）參與其中，分享經驗並做出貢獻。
強化與理念相近國家的連結 透過這些活動，台灣能深化與美國、日本、歐洲國家等民主夥伴的關係，共同捍衛共享價值，形成更堅實的外交支持網絡。
展現台灣價值與能力 台灣得以向世界展現其在公共衛生、科技、人道援助等領域的專業能力，爭取更多國際支持，證明自己是負責任的國際社會成員。
總結來說，目前沒有一個「類聯合國」的民主國家新組織成立。現有的倡議更側重於特定議題的合作。雖然這些平台不能取代正式的國際組織會員國身份，但它們是台灣在中國持續打壓下，拓展國際能見度、深化實質外交關係的重要機會。
