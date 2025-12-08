《閒人求知Google大師》聯合國不允許台灣加入是否違反聯合國的核心憲章?(系列1-8)
關於聯合國不允許台灣加入是否違反《聯合國憲章》，存在著嚴重的爭議。從台灣政府和支持者的角度來看，聯合國的作法確實違反了憲章的某些核心原則，但聯合國的官方立場則基於其成員國的政治決議。
違反《聯合國憲章》核心原則的觀點
台灣政府及支持者認為聯合國的做法違反了以下原則：
普遍性原則 (Principle of Universality)：聯合國旨在服務全人類，應將所有有意願且有能力履行憲章義務的實體納入其體系。將擁有2300萬人口的台灣排除在外，違背了這一創始原則。
人權原則：聯合國憲章旨在促進和鼓勵尊重人權。聯合國體系禁止台灣人民和記者進入聯合國場所，嚴重侵犯了台灣民眾參與國際事務的基本人權。
和平解決爭端：中國對台灣的持續軍事威脅和阻止台灣參與國際組織的行為，被認為違反了《聯合國憲章》中禁止使用武力威脅以及和平解決爭端的原則。
聯合國的官方立場與政治現實
聯合國的立場主要基於1971年聯合國大會通過的第2758號決議：
決議內容 該決議「恢復中華人民共和國在聯合國組織的一切合法權利，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。
解釋的爭議 聯合國秘書處和多數成員國將此決議解釋為，中華人民共和國是「中國」在聯合國體系中唯一合法的代表，且台灣是其一部分（儘管決議本身並未明確提及「台灣是中國的一部分」）。
政治決定 聯合國接納新成員國需要經過安全理事會的推薦和聯合國大會三分之二的同意。由於中國是安理會常任理事國，擁有否決權，任何關於台灣加入的申請案都會被否決。這是一個政治決定，而非純粹的法律問題。
結論
從客觀事實來看，台灣滿足國際法上國家應具備的大多數要件，且聯合國將其排除在外的作法確實與憲章強調的「普遍性」和「人權」等核心精神有衝突。
然而，在聯合國的官方運作框架下，第2758號決議創造了一個政治現實，使得台灣的加入案被視為中國的「國內管轄」事項，進而阻擋了台灣的參與。因此，台灣無法加入聯合國是政治因素凌駕於《聯合國憲章》原則之上的結果。
