《閒人求知Google大師》聯合國安理會的否決權是凌駕聯合國所有的決議嗎?如是的話,這種不合理的聯合國憲章等於少數控制的特殊組織,可有國家提倡依目前實際國際現況,重新組織新的類聯合國組織,作更公平合理可實現聯合國憲章的真正核心價值!(系列3-7)
聯合國安理會的否決權並非凌駕所有決議，但影響力極大
聯合國安全理事會常任理事國的否決權（Veto Power）確實對聯合國的運作產生巨大影響，但它並非凌駕於聯合國所有事務：
影響範圍： 否決權主要適用於實質性或非程序性決議，特別是涉及維持國際和平與安全的強制性行動，例如制裁、維和行動的部署、軍事干預的授權，以及新會員國的接納案 [1]。
不影響的事項： 否決權不能阻止程序性動議（如議程設置）或是在聯合國大會（UNGA）通過的非強制性決議（如人權問題、預算問題、大多數國際公約或宣言）[1]。聯大決議雖然沒有安理會決議的強制執行力，但代表了國際社會的普遍共識與道德壓力。
您認為這是一種「少數控制的特殊組織」的觀點在國際關係學界很常見。當初設計否決權的初衷，是為了確保五大戰勝國（美、俄、中、英、法）在重大問題上達成一致，避免聯合國因大國分裂而癱瘓（類似其前身「國際聯盟」的失敗） [2]。然而，在冷戰至今的地緣政治現實中，否決權常被濫用，成為特定國家阻止國際社會干預其利益相關衝突的工具。
改革呼聲與重組新組織的可能性
針對安理會否決權導致的僵局與不公，許多國家和國際學者長期呼籲改革，甚至提議建立替代組織：
1. 聯合國安理會改革的倡議
聯合國改革的討論已經持續數十年，主要的提議包括：
擴大安理會成員： 增加常任理事國和非常任理事國席位，納入德國、日本、印度、巴西、南非等具有影響力的國家 [3]。
限制或修改否決權： 提議限制否決權的使用範圍（例如排除大規模暴行罪或人道危機），或要求至少兩個常任理事國同時否決才能阻止決議。
「團結謀共識」（Uniting for Consensus）機制： 針對俄羅斯入侵烏克蘭等議題，聯大已啟動機制，允許聯大在大會上對安理會常任理事國的否決行動作出審議和建議 [4]。
然而，任何涉及修改《聯合國憲章》的改革方案都需要現有五個常任理事國的同意，這正是改革難以推進的主要障礙 [2]。
2. 建立新的類聯合國組織？
建立一個全新的、更公平合理的全球性組織來取代聯合國，是一個極具挑戰性的想法：
可行性低： 聯合國雖然有缺陷，但它是目前唯一一個幾乎涵蓋所有主權國家的全球性組織，擁有廣泛的職能，從維和、人權到衛生、糧食安全等。其現有架構和影響力難以被輕易複製或取代 [3]。
政治意願不足： 創建一個新組織需要全球主要大國的共同政治意願和投入，而目前各國政府傾向於維護現有秩序，或尋求區域性合作（如G7、G20、非盟等）。
核心價值難以實現： 即使建立新組織，如果主要大國的利益衝突依然存在，新的「否決權」或其他形式的權力不平衡也可能再次出現。
結論：
聯合國安理會的否決權確實導致了國際治理的許多困境，使其在處理涉及大國利益的衝突時顯得無力。雖然改革的呼聲不斷，但政治現實阻礙了實質性的變革。建立一個全新的、更理想的全球組織目前仍停留在理論探討階段，缺乏足夠的政治動能來實現。
