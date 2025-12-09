《閒人求知Google大師》聯合國2758決議完全沒提及台灣的歸屬，為何中國可扭曲擴大宣稱擁有台灣主權(系列1-9)

聯合國大會第2758號決議之所以會被中國（中華人民共和國，PRC）扭曲並用來宣稱擁有台灣主權，其核心原因在於決議的模糊性、中國持續的外交施壓以及國際社會的政治現實。

2758號決議的實際內容

第2758號決議僅處理了「中國在聯合國的代表權問題」，即決定由中華人民共和國政府取代中華民國政府在聯合國及其相關組織的所有席位。

決議全文隻字未提台灣的歸屬，也沒有宣布台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民。



中國如何「扭曲」與「擴大」解釋？

中國得以擴大解釋該決議，主要利用了以下幾點：

「一個中國」的歷史脈絡：在1971年決議通過時，中華民國（蔣政權）在聯合國的代表權是基於它代表「全中國」的主張。當中華人民共和國繼承這個席位時，它同時繼承了「代表全中國」的說法。北京政府據此將台灣納入其「一個中國原則」的框架內。

外交上的政治施壓：中國運用其政治和經濟影響力，在聯合國秘書處和各成員國之間強力推廣其對2758號決議的擴大解釋，將「一個中國原則」強行與決議內容掛鉤。

聯合國秘書處的「屈服」：聯合國秘書處長期以來在實務操作上向中國的解釋靠攏，例如阻止台灣國民和記者進入聯合國場所，並錯誤引用該決議作為排除台灣參與的法律依據。

國際社會的沉默與默認：許多國家在與中國建交時，通常會「認知」（acknowledge）或「注意到」（note）中國的「一個中國」立場，而非明確「承認」（recognize）其主權主張。但在實務運作中，為維持與北京的關係，多數國家選擇不挑戰中國對2758號決議的解釋，形成了事實上的默認。

近期發展

近年來，美國、日本、歐洲議會等多個國家和組織已公開表態或通過法案，譴責中國扭曲2758號決議，強調該決議與台灣主權歸屬無關，並支持台灣有意義地參與國際事務。這顯示國際間開始對中國的擴大解釋產生反制力量。



