《閒人求知Google大師》面對中國武力包圍台灣戰術威脅,台灣除在本島金馬澎湖建立軍事基地外,是否也應該在蘭嶼、綠島建立堅強軍事基地,以因應東海岸地區的軍事擴張?

這是一個極具戰略眼光的深度課題。身為國防高層，針對中共「遠海長航」常態化、試圖從台灣東部海域（後門）實施「拒止/反介入」（A2/AD）及包圍戰術，調整蘭嶼、綠島的軍事定位確實具備迫切性。

以下是以「國防部戰略規劃與兵力整建報告」為形式的政策建議書：





【台海東翼屏障：蘭嶼、綠島軍事化佈署戰略建議書】



一、 前言：從「後方」轉為「前線」的東部海域

長期以來，台灣防禦構想為「西重東輕」。然而，隨著解放軍航艦戰鬥群（山東號、遼寧號及福建號）頻繁出沒於西太平洋，東部海域已由戰略後方變為戰場前線。蘭嶼與綠島位於巴士海峽與菲律賓海的關鍵交界，是控制第一島鏈通往太平洋門戶的咽喉，建立堅強軍事基地勢在必行。



二、 戰略目標 (Strategic Objectives)

封鎖巴士海峽： 遏制共軍水面艦與潛艦從巴士海峽進入台灣東部海域。

延伸偵蒐預警： 利用島嶼突出位置，增強對東南方海空域的雷達監控，延長預警時間。

分散打擊火力： 將反艦與防空飛彈由本島向外擴張，形成「多層次交叉火網」。

確保東部側翼： 掩護佳山基地與志航基地的戰力保存，防止敵軍由東向西發起突襲。



三、 兵力佈署與設施整建規劃



(一) 綠島：東部指管與防空節點

綠島地形較為崎嶇，具備高度隱蔽性，應定位為「海空偵蒐與中程防禦基座」。

雷達監控站： 升級既有設施，佈署「高性能長程對空搜索雷達」及「被動式偵蒐系統」，偵測共軍殲-20等隱身戰機與無人機動態。

防空火力： 佈署固定與機動型天弓三型防空飛彈。針對東部海域的高空目標進行攔截。

電子戰中繼： 設置電子偵測與干擾站，針對共軍通訊連結進行干擾，切斷其數據鏈。



(二) 蘭嶼：巴士海峽門神與反艦重鎮

蘭嶼緊鄰巴士海峽，是共軍進入太平洋的必經之地，應定位為「打擊敵艦與阻斷海路」的攻擊基地。

反艦打擊群： 部署機動化雄風三型（超音速）及雄二型反艦飛彈連隊。利用蘭嶼的山體進行掩蔽，形成威脅巴士海峽的強力火網。

水下監聽系統： 在蘭嶼周邊海域鋪設海底聲納陣列（SOSUS），強化對中共094、096型戰略核潛艦的追蹤能力。

快速反應部隊： 建立精銳的海軍陸戰隊加強連，配備肩扛式刺針飛彈（Stinger）與標槍飛彈（Javelin），具備反登陸與反特種作戰能力。



(三) 基礎設施升級

強固化工事： 師法金門，將飛彈發射台、指揮中心及彈藥庫「坑道化」，以抵抗第一波飛彈飽和攻擊。

港口與跑道延伸： 改良綠島與蘭嶼的現有港口，使其具備快速布雷艇及飛彈快艇（如沱江級）的補給與整補能力；延伸機場跑道，確保無人機（如騰雲、銳鳶）能常態化駐守。



四、 戰備任務與作戰構想

平時（灰色地帶衝突期）：

執行「常態化偵巡」，監控共軍航母編隊動向。

利用島上偵蒐設備，蒐集共軍艦艇電磁參數。

提升民防韌性，加強物資囤儲與抗災演習。

戰時（全面防衛作戰期）：

首波攔截： 在敵軍企圖從東部包圍台灣時，由蘭嶼發射反艦飛彈打擊敵登陸編隊或航母側翼。

聯合阻裂： 與海軍機動中隊協作，利用「岸置飛彈」與「艦載飛彈」形成交叉火網，將敵軍阻絕在距離台灣本島200海里以外。

存續戰鬥： 若本島指揮中樞受損，綠島與蘭嶼的獨立雷達站可接力提供數據鏈，引導空軍戰機執行任務。



五、 挑戰與配套措施

環境保護與原民溝通： 蘭嶼是達悟族傳統領地。軍事整建必須落實「共生」原則，除了回饋地方建設，應優先招募當地青年加入守備部隊，並嚴格控制對自然環境的衝擊。

後勤補給風險： 兩島孤懸海外，戰時易受海空封鎖。必須推動「高度自給自足」計畫，包括建置強固型淡水化設備、太陽能微電網系統，以及至少180天份的彈藥與粮食儲備。

反滲透防禦： 由於島嶼開放觀光，必須加強對入島人員的背景過濾，嚴格防範中共特工潛入破壞雷達設施。



六、 結語

面對中共戰術圍台的野心，國防部不能再視東部為純粹的避風港。「將蘭嶼與綠島堡壘化」不只是軍事佈置的增加，更是戰略思維的轉型。透過在兩島建立強大的偵蒐與打擊能量，我們能將防禦縱深向外推移，真正實現「拒敵於彼岸，擊敵於海上」的國衛戰略，確保台灣東部海域不再是國防的軟肋。



核定： 國防部戰略規劃司 (建議案)



日期： 2025年12月17日



行動建議：



