閒人AI專欄--【轉型與適應】當 AI 代替我們決定：數位主權時代的人本思考
本文將焦點從硬核的技術開發，轉向更高維度的「數位主權」與「存在意義」，旨在為處於 AI 焦慮中的專業讀者提供思辨的定錨點。
當 AI 代替我們決定：數位主權時代的人本思考
進入 2026 年，生成式 AI 已不再是實驗室裡的技術奇觀，而是深深刻入我們日常決策的隱形引擎。從職場升遷的篩選、醫療處方的診斷，到地緣政治的風險模型，演算法正在無聲地代理人類行使「判斷權」。
身為一名資通訊背景的媒體人，我觀察到這場技術革命已不僅是效能的提升，更是對「數位主權」與「人本精神」的嚴峻考驗。當算力取代了人力，我們正處於一個必須重新定義「何以為人」的哲學路口。
一、 消失的邊界：為何台灣需要「主權 AI」？
在數位時代，數據就是領土。目前全球主流的大語言模型（LLM）多受限於西方或對岸的價值觀與語料庫。當我們習慣於使用這些外來的模型進行日常思考時，我們的文化細節、歷史語境與核心價值觀，正被無形地「校準」。
我始終主張，台灣必須擁有自己的「主權 AI」。這不是為了技術競賽，而是為了守護文化主權。我們需要一個理解台灣生活方式、法律框架與民主價值的 AI 系統，確保在資訊戰與認知作戰的洪流中，我們依然能掌握「自我詮釋」的權利。數位主權的喪失，往往是從放棄自主思考開始的。
二、 演算法的黑箱：誰來決定「正確」？
AI 的核心挑戰在於其不可解釋性（Black Box）。當 AI 替一家企業決定裁員名單，或替銀行決定拒絕貸款時，我們往往得不到「為什麼」的答案。這種權力的不透明，是對人本社會公平底線的侵蝕。
哲學上我們追求「自由意志」，但在 AI 導航的時代，我們是否只是在演算法餵食的標籤中做選擇？我認為，未來的法律與倫理框架，必須堅持「人類參與（Human-in-the-loop）」的原則。技術應是輔助判斷的拐杖，而不應成為剝奪人類道德勇氣的判官。
三、 科技的終點：回歸「不可自動化」的人文價值
在自動化浪潮下，許多人問我：人類還有什麼價值？
我的答案是：承擔後果的能力（Responsibility）與對意義的追求（Meaning-making）。
AI 可以寫出一篇邏輯完美的文章，但它無法為文章背後的價值負擔責任；AI 可以模擬情感，但它無法體會苦難中的慈悲。我們應反思：科技是為了讓我們有更多時間去「像人一樣生活」，而不是讓我們變成「更像機器的人」。
結語：在算力時代，守住思考的火種
數位主權不是閉關自守，而是在科技洪流中保持清醒的定位感。
在 銳傳媒 (Vigor Media)，我們不只報導 AI 的突破，更關注技術背後的靈魂。未來的競爭力將不只取決於你如何使用 AI，更取決於你是否在 AI 席捲一切時，依然擁有那份不被演算法左右的、生而為人的獨立意志。
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