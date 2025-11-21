閒置公教會館轉身變社宅今動工 住都中心花蓮3社宅全面施工

國家住都中心在吉安鄉規劃的北昌安居社會住宅，今天舉辦動土典禮，預計2029年完工。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮吉安鄉前身教育部「花蓮公教會館」土地建物，閒置超過15年，由國家住都中心選為社會住宅「北昌安居」興建地點，去年7月拆除建物，今天住都中心舉辦動土典禮，將規劃2棟地上14層、地下2層建物，提供373個居住單元，還會附設托嬰中心、身障日照中心。

吉安鄉北昌村自立路的「北昌安居」社會住宅，前身是教育部的花蓮公教會館，因建物老舊閒置，後來由業者接手整修後經營國統飯店，但因產權問題自2010年停業，成為市區最大蚊子館。

廣告 廣告

國統飯店舊址去年由國家住都中心選為社宅「北昌安居」興建地點，社宅基地附近有吉安鄉北昌國小、慈濟醫院、市八市場，距離花蓮車站也只要5分鐘，生活機能絕佳。

北昌安居動土典禮今天由國家住都中心執行長柯茂榮、花蓮縣副縣長顏新章、內政部國土管理署北區都市基礎工程分 署長曾正宗、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義及多位縣議員等共同執鏟。

新的社宅興建，地方都肯定帶動發展，不過北昌村長游文賢說，新建社宅附近道路比較小，希望停車位可以足量規劃，副縣長顏新章也說，希望租金愈便宜愈好。

國家住都中心執行長柯茂榮說，北昌安居斥資20億9800萬元，共有2棟地上14層、地下2層建築物，共提供373戶，且配合地方政府的社會福利設施需要，將附設托嬰中心、身心障礙日照中心及一樓社區公共空間；至於民眾關心的租金，是依照花蓮家戶所得定價，停車位是依照建築技術規則設置，考量民眾會以機車為主，規劃150個汽車位、373個機車位，數量應足夠。

國家住都中心指出，北昌安居動工後，加上先前已動工的花蓮市兩處社宅「中美好室」及「美崙安居」，目前花蓮縣同時有三處社會住宅興建中，其中「中美好室」126戶、「美崙安居」425戶，前者預計明年底完工，後年2027年入住、「美崙安居」估2027年底完工，3處社宅總共可容納924戶，只租不賣。

吉安鄉北昌村是大花蓮市區人口發展潛力最高的區，因地處花蓮市、吉安鄉交界，人口超過8千人，今年初北昌村還另分出吉昌村，分村後人口仍有7000多人，因市中心區房價及租金高，仍有社宅及租屋需求。

國家住都中心在吉安鄉規劃的北昌安居社會住宅，今天舉辦動土典禮，預計2029年完工。(記者花孟璟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台遊樂區冠軍變廢墟 台灣民俗村現況曝

好晃！凌晨3:43雲林古坑規模4.3地震 半夜嚇醒一票人

11月還有颱風？「天琴」最快下週生成 侵台機率曝光

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

