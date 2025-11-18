閒置蘭花溫室囚禁「豬仔」 雲檢警荷槍實彈攻堅搶救

雲林檢警合力打詐，破獲以49歲郭姓男子為首的詐騙集團。警方荷槍實彈攻堅，在北港一處閒置的蘭花溫室內，成功救出3名遭拘禁的被害人，並逮捕包括主嫌在內的12名嫌犯，檢警調查還發現2名詐團成員疑似「黑吃黑」，嫌犯將人拘禁並以棍棒毆打，直到見他們傷勢嚴重才將2人釋放。

閒置蘭花溫室囚「豬仔」 雲檢警攻堅搶救

霹靂小組人員荷槍實彈，持破壞器材破門，直搗詐騙集團據點，進到屋內後，嫌犯一見到警方上門突擊還想逃跑，但仍被優勢警力制伏。

嫌犯見到警方上門突擊還想逃跑。圖／台視新聞

嫌犯遭檢警制伏。圖／台視新聞

在另一處，霹靂小組人員手持盾牌，利用鋁梯攀爬越過鐵門，進入屋內攻堅。

霹靂小組利用鋁梯攀爬越過鐵門，進入屋內攻堅。圖／台視新聞

警方除了在現場逮捕詐騙集團嫌犯外，還在閒置的蘭花溫室內發現3名遭拘禁的被害人，並成功將人救出。

警方在閒置的蘭花溫室內發現3名遭拘禁的被害人。圖／台視新聞

詐團高薪誘當人頭 擔心錢被領走拘禁3人

49歲的詐騙集團郭姓主嫌以5到15萬元的高薪，吸引3名被害人提供個資，擔任詐騙集團人頭申辦金融帳戶，但因擔心錢被他們領走，便將這些人就近拘禁監控。

詐團得手2400萬 層層轉匯至智利規避查緝

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，共計受騙新台幣2400萬元，其後詐騙集團再以層層轉匯的方式，將詐騙所得匯至智利的銀行。

檢警調查發現，受害人還包括另外2名詐團成員，主嫌懷疑他們黑吃黑，便限制其行動並以棍棒毆打，直到見兩人傷勢嚴重才將其釋放。警方接獲報案並掌握情資後，順利救出被害人，一舉瓦解這個詐騙集團！

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

※犯罪行為，請勿模仿

雲林／蔡佩旻 責任編輯／蔡尚晉

