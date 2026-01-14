閒置辦公廳舍整合 潮州財稅局、舊地政事務所將成「潮青特區」

屏縣府財稅局潮州分局。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府如地政事務所、財稅局分局、衛生所及戶政事務所等所屬機關，現已於東港及潮州進駐新聯合辦公大樓，原建物及土地後續利用引來外界關注，屏東縣長周春米日前就宣布，財稅局潮州分局的建物及比鄰的分局停車場空地，未來將打造成為包括青少年圖書館的「潮青特區」。

縣府勞青處指出，潮州是縣內少數人口曾逆勢成長的鄉鎮，但依舊面臨人口老化、青壯年人口流失和文化流失等問題，未來圖書館預定藏書4.5萬冊，基地為整合舊財稅局潮州分局及分棟倉庫、舊潮州地政事務所、閒置舊警察宿舍及周邊等共4600平方公尺的多筆土地等閒置空間。

聯合辦公大樓讓民眾洽公只要一站式辦公更為方便，但原有建物也部分閒置，由於都在鎮內熱鬧地段，不少人覺得可惜，為因應都市磁吸效應及高齡化、少子化衝擊，屏縣府盼打造「希望城市」，打造青年及青少年留鄉發展其興趣及職涯環境，吸引青年留鄉或至返鄉，因此，整合舊有地政事務所及財稅局等單位用地，打造「潮青特區」。

勞青處指出，潮州鎮圖書館從1988年興建至今，空間或館藏書籍皆已無法滿足青年族群需求，屏縣府於潮州日式園區設置的青年就創業輔導中心據點急需更完整空間，希望以打造以圖書館及青創基地、實驗空間的潮青特區，不僅提供更完善的課程及輔導，並能提供青少年識讀普遍性，進一步提升青年留鄉意願。

由於現有建物較為老舊，預計會以重建方式進行建設，打造城市美學新亮點，召回身處他鄉的在地青年返鄉或青年留鄉，在位居屏東交通樞紐的潮州，打造更適宜青年創新、就業的環境。

