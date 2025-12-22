閒置30年嫌惡地大翻身！斗南後站糧倉變身「鐵道小書屋」動工

全台唯2的糧食局舊倉庫，縣府與逢甲大學小書屋團隊合作活化，22日正式動工。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林斗南後火車站糧食局倉庫閒置逾30年，成為地方嫌惡點，縣府與逢甲大學合作將其修復活化為「鐵道小書屋」，今(22)日動工。縣府表示，工程預計明年底完工，未來經營模式將朝教育及產業共生，提供民眾藝術人文兼具的學習基地。

糧食局舊倉庫閒置超過30年，已成社會治安死角，地方盼改善。(記者李文德攝)

當地東仁里長涂維志表示，倉庫位在福德路橋下，此地從他就讀小學時就已荒廢，因疏於管理已成為治安風險區，且內部雜草叢生，更是遍地「黃金」，不少大人都會提醒孩童遠離，地方也不斷希望能夠改善且活用；縣府計畫處長李明岳表示，縣府串連逢甲大學建築小書屋團隊合作，並透過企業認養支持賦予空間全新生命。

今雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱、逢甲大學副校長黎淑婷、認養支持經費的欽成營造公司董事長林佳泰、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛及多位民代出席開工祈福典禮。

全台唯2的糧食局舊倉庫，縣府與逢甲大學小書屋團隊合作活化，22日正式動工。(記者李文德攝)

黎淑婷表示，倉庫將活化為「鐵道小書屋」，主要核心將會圍繞鐵道、糧食、倉庫3大元素，劃分為2層樓空間，將藏書看書空間結合，並以糧倉為設計雛形的圓形會議室，此外倉庫內仍有株雀榕生長，因此會將空間留白，讓樹持續茁壯，也象徵對自然的敬畏之心，工程預計明年完成。

樟湖國中小校長陳清圳表示，完工後將由學校維管，未來小書屋會定位為展示、培訓、社區營造及學生自學的多元場域；沈暉勛表示，糧食局倉庫是全台唯2剩下的倉庫，具有歷史意義，盼完工優化民眾生活品質。

張麗善表示，此處完工後，雲林縣將有5座小書屋，感謝各界不遺餘力推動，讓計畫順利推動，期待完工後提供鄉親藝術人文兼具的教育基地。

