閒置7年 台東廚餘廠重新招商

「台東縣廚餘回收再利用中心」因驗收爭議而閒置長達7年，隨案件訴訟告一段落，台東縣環保局今年重新辦理招商，預計明年6月可望正式啟用。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府7年前興建「廚餘回收再利用中心」，卻因驗收爭議而長期閒置，期間廚餘由外縣市養豬場收取，直至10月下旬國內爆發非洲豬瘟，才暫由縣內焚化爐代處。對此，縣議員張國洲、黃治維要求環保局通盤檢討；環保局長黃權煒則回應，新廠已重新公告招商，預計明年6月可望正式啟用。

台東縣原有廚餘堆肥廠量能不足、設備老舊且維修頻繁，縣府於2018年選址利嘉溪畔康樂段，投入逾3000萬元辦理遷建工程；2019年完工試運轉，但廠區缺失嚴重，廠商又未於限期內改善，環保局同年11月終止契約，案件進入司法訴訟程序，至今無法啟用。

張國洲指出，當初設置新廠就是為了解決廚餘問題，結果完工7年卻閒置荒廢，甚至成為遊民及吸毒者聚集的治安死角。黃權煒坦承，過去確曾疏於管理導致亂象，目前已妥善管控，並釐清相關履約爭議。

因應國內爆發非洲豬瘟，中央下令全面禁止廚餘養豬，台東縣政府雖早於2019年4月公告禁令，落實自主防疫，但因縣內長期無專責處理廠，廚餘仰賴外縣市養豬場收受，疫情期間則暫採焚化處理。

「邏輯上顯然有問題」，黃治維質疑，縣府一方面禁止廚餘養豬，另一方面又停用廚餘廠，等於把廢棄物丟給外縣市處理，如今疫情爆發，全台養豬場停收廚餘，「才發現我們根本沒有後手」。黃權煒回應，當初決策確實「安全係數抓得不夠高」，未能充分預留替代方案，未來將納入檢討，強化政策韌性。

黃治維強調，廚餘屬可再生資源，能轉化為培養土或有機資材，焚化爐處理廚餘只是短期應急方案，長期恐損害設備、浪費資源。黃權煒說明，新廠已重新公告招商，投標至11月18日截止，若進度順利，預計明年6月正式啟用。