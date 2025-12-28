唐勝一

說起“節儉”，人人都道是我們中華民族的傳統美德，這話我不反駁，卻也不能一概而論——有些時候的節儉，哪里是本心，分明是特殊年月裏的萬般無奈。

解放初期到六七十年代，百姓肚裏半饑半飽，衣裳只求遮體，這算得真節儉嗎？當然不是。是沒轍啊，糧食不夠，物資緊缺，所謂的節約，不過是“節約鬧革命”的迫不得已。祖輩父輩常念叨：“那會兒的日子，全是熬過來的。”一個“熬”字，道盡了當年日子的艱難與辛酸。

那時的食油，貴重如金。鄉下農戶做菜，為了不讓菜沾著鐵鍋的鐵腥味，就拿筷子頭裹個小棉絮砣，往油罐裏輕輕一蘸，再往燒得通紅的鍋上一抹，只聽得“嗤啦”一聲響，就算過了油，緊跟著下菜翻炒，圖個油氣罷了。哪比現在，倒油跟倒水似的，大勺大勺往鍋裏潑，菜端上桌，都快成油炸的了。

鹹菜缸裏的酸水起了白醭，明擺著酸菜要壞，換作如今，怕是連缸帶菜一股腦全扔了。可那會兒半點捨不得，酸菜照吃，酸水撇掉浮著的白膜，照樣舀來下飯，聊勝於無。

當年是真沒得吃，一家人吃飯，桌面乾乾淨淨不說，碗沿、地面連一星半點飯粒菜渣都見不著。飯碗菜碗，人人都舔得發亮；掉在地上的飯菜，撿起來就往嘴裏塞；若是團團粑粑掉在灰塵裏，拿手搓一搓，照樣下肚，半點不嫌棄。

我家兄弟姐妹六個，穿衣穿鞋更是緊巴得很。有一年臘月二十幾裏，持續天寒地凍，滿村寨都是冰雪，冷得鑽骨頭。娘把新做的、或是補好的鞋子拿給我們穿。爹瞧見了立馬過來攔著：“別穿這個，留著正月走親戚拜年穿，現在就穿舊的。”我們眼巴巴望著娘，娘對著爹歎氣：“孩子們的舊鞋子都破得露腳趾頭，壓根不保暖了。”爹重重歎口氣：“沒法子啊，孩子們，去抱一些幹稻草來，把舊鞋子綁厚實點，好歹能擋擋寒。”

那會兒火柴兩分錢一盒，一盒有好幾十根，村裏鄉親個個都省著用。早上做完飯，灶膛裏的紅火灰會特意堆緊實，用火鏟壓好，這叫“暖火”。中午做飯不用再劃火柴，扒開暖火堆，丟些柴枝幹葉，拿楠竹吹火筒使勁一吹，火星子濺起來，柴枝便燃了。

這些老光景，如今都成了過往，一去不回頭了。時代往前走，日子節節高，物資越來越豐足，就算是吃過苦的老一輩，也再不會像從前那般摳。該吃的吃，該喝的喝，該花的錢絕不手軟。

有老人說得實在：“日子往前奔，不就是為了過舒坦，享享福麼？”所以啊，過日子只要不浪費就好，不必太過節儉，要捨得消費，更要學著享受。消費能催旺經濟，發展能惠及眾人，二者相輔相成，把這關係理順了，便是社會進步的底氣，大家所盼的物質文明、精神文明，才能真正齊頭並進。