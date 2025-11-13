間接否認請辭？中國證監會發布吳清出訪法國與巴西

（中央社台北13日電）路透社今天報導稱中國證監會主席吳清因健康因素請辭，有關方面均未回應；中國證監會晚間則發布新聞稿，指吳清10至13日訪問法國和巴西，還公布出訪照片。

中國證券監督管理委員會官網13日晚間發布，當地時間11月10日至13日，吳清訪問法國巴黎和巴西里約熱內盧，並與法國金融市場監管局（AMF）主席巴貝特-拉亞尼（Marie-Anne Barbat-Layani）和巴西證監會（CVM）代理主席羅柏（Otto Lobo）、委員科波拉（Marina Copola）分別舉行雙邊會談，就法國、歐盟、巴西證券市場監管動態、進一步深化拓展資本市場雙邊務實合作等議題交換了意見。

中國證監會並表示，在法國、巴西期間，吳清還與法國興業銀行、法國巴黎銀行、英國巴克萊銀行、瑞銀集團、瑞士百達集團等國際機構投資者，以及在法、巴展業的中資企業和金融機構代表座談，宣傳解讀中共20屆四中全會精神和中國資本市場投資機遇，聽取國際機構投資者、中資企業對推進中國資本市場高水準開放的意見建議。

路透社今天報導引述知情人士稱，吳清因健康原因已提出辭職。

報導稱，目前尚不清楚吳清的辭呈是否已經獲批，以及何時離任。吳清、中國證監會和中國國務院新聞辦公室均暫未回應路透社的置評請求。

消息傳出後，吳清的名字登上中國社群熱搜榜，網友一致表達惋惜與高度肯定，網路出現大量表彰其改革股市政績的文章。

2024年2月7日，陸股跌跌不休之際，吳清接替被免職的易會滿出任證監會主席，當時，上海證券綜合指數面臨2600點保衛戰。上證指數今天收盤上漲0.73%，報4029.5點，再度刷新10年以來新高。

最近公開行程顯示，60歲的吳清並無缺席重要活動，他還出任「學習貫徹黨的二十屆四中全會精神中央宣講團」成員。

央視新聞聯播6日播出吳清3日在甘肅作宣講報告，以及赴讀者出版集團有限公司與企業員工交流互動。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141113