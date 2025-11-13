一間新穎的二手書店／陳慧文

陳慧文

帶著中年的疲憊和感慨

他路過一間二手書店

大片明淨的落地窗內

整整齊齊 木架上的書香

在銘黃的燈光下

人們舒服地坐著閱讀

他走進了一間二手書店

那裡寬敞明亮

空氣中流動著輕柔的音樂

書櫃上擺放著優雅的插花

茫茫書海 有的

書翻著巨浪 有的

書餘波蕩漾 有的

書成了泡沫

他想起三十年前的二手書店

總是窄小得難以旋身

地上堆疊著尚未整理好的

一捆又一捆的舊書和雜誌

如果三十年來……他想著：

人們都認為二手書店

就應該長得窄小幽暗

就不會有這間書店的誕生了

人類和這個世界

某些方面還是在進步著呢