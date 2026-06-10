間歇大雨 台南後壁稻米出現倒伏約1成

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後壁區長李至彬(前)今天(10日)到田區巡視稻米倒伏情形。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕連3天間歇性雨勢，台南「米倉」後壁一期稻作出現倒伏情形，稻價也因稻穀含水率高，100台斤濕穀收購下跌30元，影響稻農收益。

後壁區一期稻超過3000公頃，後壁區長李至彬、議員李宗翰今天(10日)到田區巡視稻米倒伏情形，李至彬指出，後壁一期稻從6月1日進入大收割期，至目前還有3成多稻田還未收割，因雨勢造成稻穗約有4成出現倒伏，平均約倒伏1成，台農84號稻種的倒伏較多，台南11號稻種倒伏較少，公所密切注意如災損嚴重，將通報農業局。

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後壁區在土溝、菁寮的稻田較多還未收割，有的是還未成熟，有的是碰上大收割排不上割稻機，8日開始下雨後，割稻機就難以下田，李宗翰說，因下雨，稻穀含水率提高，烘乾稻穀費時，以致濕穀收購價下跌3、40元，很多在下雨前搶收割的稻穀這二天到農會、民營糧商交穀，因穀倉滿了也遇到塞車，政府應設法協助解決，穩住稻價。

台南一期稻價今年以100台斤濕穀收購1090元開盤，後壁區農會總幹事林怡歆表示，8日還有零星割稻，之後2天因雨天根本無法割稻，農會前天收購稻穀以公糧為主，自營糧100台斤濕穀收購價起跳是1060元，視稻穀情形另議收購稻價。

在東山、白河、下營、柳營等地的一期稻作，仍有不少未收割的稻田，農民擔心雨再下，稻穗倒伏情形將上升，影響賣價。

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