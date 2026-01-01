間諜偷技術也救不了！外媒揭中國晶片慘況：殭屍工廠遍地 落後美台10年

國際中心／綜合報導

專家評估中國在先進製程技術上仍落後主導國至少10年。（示意圖／PIXABAY）

美媒《華盛頓觀察家報》報導指出，在全球半導體霸權爭奪戰中，中國雖試圖透過間諜活動與補貼突圍，但受限於美國為首的晶片禁令，加上國內出現效率低下的「殭屍工廠」與人才外流等深層系統性缺陷，專家評估中國在先進製程技術上仍落後主導國至少10年，難以撼動美、台、日、韓、荷的領先地位。

隨著人工智慧（AI）需求爆發，半導體已成為國家生存發展的關鍵基礎設施。報導分析，美國、台灣、韓國、日本與荷蘭等五國，正聯手進行一場關乎半導體霸權的生死之戰。這場競爭的核心在於先進製造設備的取得，特別是荷蘭ASML生產的極紫外光（EUV）曝光機。由於每台EUV重達33萬磅、造價逾3.8億美元，體積龐大無法走私，加上嚴格的出口管制，導致中國長年被擋在先進製程門外。儘管近期傳出中國打造出首台EUV原型機，但業界專家普遍認為，其技術水準距離量產仍有巨大落差。

在產業實力對比上，美國在半導體設計領域佔據全球50%以上營收，並擁有如輝達（NVIDIA）掌握90%加速運算晶片市佔的絕對優勢；製造端則由台積電以ASML設備生產2奈米晶片領先全球。反觀中國領軍企業中芯國際，目前仍艱難地試圖突破5奈米製程。為縮短差距，中國甚至透過在新加坡、馬來西亞設立空殼公司，或利用間諜活動試圖獲取輝達技術與智慧財產權，但報導直言，這些手段無法解決根本問題。

除了硬體設備落後，中國內部更面臨難以逆轉的「系統性缺陷」。報導指出，中國國有經濟體制導致資本運用效率低落，許​​多雄心勃勃的製造計畫最終停滯或倒閉，耗資數百億美元卻未產出競爭力，淪為所謂的「殭屍工廠」。此外，儘管擁有眾多大學，但頂尖技術人才傾向流往矽谷、台灣或歐洲等成熟科技中心，導致中國在關鍵人才培養與留任上大幅落後。

報導總結，中國當局因擔憂AI技術可能削弱其政治權威，已開始加強對產業的控制，這將進一步扼殺創新文化。在設備遭封鎖、殭屍工廠林立以及體制僵化的多重夾擊下，美國及其盟友預計在未來很長一段時間內，仍將在半導體與AI領域保持遙遙領先的絕對優勢。

